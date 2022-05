Morrowind hat mit eurer Konsole gespielt und ihr habt es nie bemerkt

The Elder Scrolls 3: Morrowind ist eines dieser Spiele, über die tausend Geschichten geschrieben werden können. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Erfahrungen auf der Insel Vvardenfell gemacht: Der nervige Klippenläufer, der uns permanent verfolgt und in den Rücken piekst, oder das erste Herumirren in Vivec.

Das Spiel hat aber noch eine viel abenteuerlichere Seite: Wusstet ihr, dass Morrowind auf der originalen Xbox mit eurem System herumgespielt hat, ohne dass ihr etwas davon mitbekommen habt? Das verriet Elder-Scrolls-Guru Todd Howard höchstpersönlich in der neuen Ausgabe des offiziellen Xbox-Podcasts, wir haben bereits für euch vorgespult:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein Reboot der Konsole – und niemand bekommt’s mit

Die Xbox kam bei Morrowind mehr als nur ins Schwitzen. Sie wurde gar an den Rand des Zusammenbruchs gedrängt, und das ist in technischer Hinsicht nicht mal übertrieben: Denn die Menge an Spieldaten hat kaum in den internen Konsolenspeicher gepasst, weshalb ein sogenannter Overflow und damit der Absturz drohte.

Morrowind reagierte souverän, zog sich kurzerhand die Chef-Mütze auf und zwang die Konsole zu einem Neustart, damit der Speicher von den Daten anderer Spiele und Komponenten befreit und anschließend erneut befüllt werden konnte.

Moment! , ruft ihr jetzt womöglich. Wie kann es sein, dass ich nie aus dem Spiel geflogen bin? Gut, dass ihr fragt! Der technische Kniff: Morrowind kaschierte den Reboot mit einem Ladebildschirm. Dadurch habt ihr nie etwas davon mitbekommen und konntet nach dem Beenden des (auffällig langen) Ladevorgangs einfach weiterspielen. In Wahrheit hatte eure Xbox aber einen kompletten Neustart hinter sich.

Es gab großartige Tricks, die uns [die Xbox] beigebracht hat. Mein Lieblingstrick in Morrowind ist, dass man die Original-Xbox neu starten kann, wenn der Speicherplatz knapp wird, ohne dass der Benutzer es merkt. Man kann zum Beispiel einen Bildschirm hochfahren. Wenn Morrowind geladen wird, gibt es manchmal eine sehr lange Ladezeit. Das sind wir, die die Xbox neu starten. Das war wie ein Ave Maria. Todd Howard, Game Director bei Bethesda

Findet ihr diese Geschichte unterhaltsam? Dann haben wir eine gute Nachricht für euch, denn auch Oblivion war für eine technische Kuriosität bekannt, die sogar unweigerlich euren kompletten Spielstand zerstörte und von Dimi einst als der schlimmste Bug aller Zeiten tituliert wurde.

Habt ihr bereits von Morrowinds Doppelleben gewusst? Sind euch weitere Spiele bekannt, die spannende oder witzige Dinge mit der Hardware angestellt haben? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare!