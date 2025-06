»Muh!« - Mario Kart World ist keinen Tag draußen und wird schon von Kühen überrannt

Kuhmuh lässt Mario und Co. hinter sich – auf der Strecke und in den Popularitätsranglisten.

Mario Kart World ist zusammen mit der Switch 2 endlich da und bietet ein Allstar-Team aus Fahrerinnen und Fahrern, aus denen ihr wählen könnt: Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Wario, Donkey Kong und natürlich Kuhmuh.

Ihr denkt jetzt sicher: »Moment, was redet GameStar denn da? Kuhmuh ist doch nur ein Gag und gehört zu den paar NPC-Figuren im Spiel. Mit der fährt doch niemand.«

Sollte man auch denken, doch Kuhmuh ist tatsächlich die derzeit beliebteste Fahrerin im gesamten Spiel. Das glaub ihr nicht? Es gibt zahlreiche Bild und Videobeweise in den sozialen Medien. Mario Kart World wird von ganzen Herden an Kühen überrannt.

Die Kuh ist los

Auf X gibt es zahlreiche Postings verschiedenster Leute, die gerade Bilder von den Zuständen auf den zahlreichen Rennstrecken von Super Mario World posten.

Es geht tatsächlich so weit, dass viele Leute mehrmals an Rennen teilnehmen, in denen jeder einzelne Spieler als Kuhmuh über die Piste brettert:

Und wenn ihr das ganze Mal in Aktion sehen wollt, ist hier noch ein kurzes Video eines Rennens, an dem ausnahmslose Kühe teilnehmen:

Was hat es mit dieser Kuh auf sich?

Die Kuh ist gar nicht wirklich ein neuer Charakter in Mario Kart, denn Veteranen werden wissen, dass Kuhmuh einer der ältesten Figuren überhaupt ist in der Racer-Reihe. Schon in Mario Kart 64, also dem zweiten Teil überhaupt, kam die Kuh das erste Mal vor.

Allerdings waren Kuhmuh und ihre Verwandten danach jahrelang lediglich Hindernisse auf der Strecke und kamen vor allem auf der Kuhmuhweide vor. Jetzt hat die Kuh aber offenbar endlich genug davon, ständig angefahren zu werden und klemmt sich selbst hinters Steuer.

Das scheint viele Spielerinnen und Spieler zu freuen, wenn die Kuh derzeit so beliebt ist. Vermutlich liegt das aber auch daran, dass sie einfach sehr drollig als Fahrerin aussieht und schon beim Reveal für große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien sorgte.

Uns hat die Beliebtheit der Kuhmuh ebenfalls nicht überrascht, immerhin wählte unsere Community die Kuh bereits vor Release zur beliebtesten Fahrerin! Auch wenn die Wahl aufgrund unserer nicht ganz neutralen Autorin Kuhmuh wohl ein wenig beeinflusst wurde.