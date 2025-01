Nach Balatro erobert der nächste Indie-Hit Steam – und knackt die Millionenmarke

The Operator liefert eine spannende Geschichte um Aliens, Hacker und Verschwörungsmythen.

2024 war zweifellos das Jahr der Indie-Spiele. Während große Produktionen wie Astro Bot, Black Myth: Wukong und Elden Ring: Shadow of the Erdtree zwar die Schlagzeilen der AAA-Welt dominierten, haben kleine, kreative Projekte eine ganz eigene Erfolgsgeschichte geschrieben.

Besonders beeindruckend ist natürlich die Geschichte von Balatro, das bei den vergangenen Game Awards gleich in fünf Kategorien nominiert war. Doch auch ein unscheinbarer Detektivsimulator konnte sich auf Steam behaupten und hat inzwischen die magische Millionenmarke beim Umsatz durchbrochen.

Ein Detektivspiel, das anders ist

Das besagte Spiel ist The Operator (zum Spiel bei Steam), ein cleverer Detektivsimulator, der euch in die Rolle eines Ermittlers versetzt. Eure Werkzeuge sind hier allerdings keine Pistolen oder Verhöre, sondern eine neuartige Hightech-Software und euer eigenes Köpfchen.

Ihr sammelt Hinweise, durchforstet Datenbanken und setzt so allmählich die Puzzleteile eines jeden Falls zusammen. Das Spiel bietet eine langsame, aber intensive Spielerfahrung – mit einigen spannenden Story Twists, so wie es sich für einen guten Krimi gehört.

Hinter dem Projekt steckt der französische Solo-Entwickler Bastien Giafferi, der The Operator im Juli 2024 auf Steam veröffentlichte. Trotz seines nischenhaften Konzepts hat das Spiel die Aufmerksamkeit vieler Spieler auf sich gezogen.

Bereits im ersten Monat verkaufte es sich rund 50.000 Mal – eine beeindruckende Zahl für ein Solo-Projekt. Doch das war erst der Anfang.

0:30 Im Trailer zeigt The Operator wie ihr mit futuristischer Software spannende Kriminalfälle löst

Der Weg zum Millionenhit

Mittlerweile schätzen Plattformen wie Gamalytic und VG Insights die Verkaufszahlen des Spiels auf bis zu 160.000 Exemplare. Das entspricht einem Umsatz von über 1,2 Millionen Dollar.

Doch was macht The Operator so erfolgreich? Zum einen ist es die einzigartige Spielerfahrung, die es von anderen Spielen abhebt. Während viele Detektivspiele eher auf Action oder geskriptete Rätsel setzen, gibt euch The Operator die volle Kontrolle und fordert euer analytisches Denken heraus. Das Ganze erinnert am ehesten an die Ace-Attorney-Spiele.

Zum anderen spielte auch die Anerkennung durch die Branche eine wichtige Rolle: The Operator wurde für gleich fünf Kategorien bei den französischen Pégases Awards nominiert, darunter als bestes Indie-Spiel.

The Operator ist jedoch nicht allein. Das Jahr 2024 war ein echter Triumph für kreative Indie-Projekte. Neben dem Deckbuilder Balatro, der mit seinem ausgeklügelten Gameplay Loop die Spieler reihenweise an ihre Bildschirme fesselte, konnte unter anderem auch The Plucky Squire von Publisher Devolver Digital Kritiker und Fans überzeugen - mehr dazu findet ihr in der Link-Box.