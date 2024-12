Nachtest für Stalker 2: Wie wir nach Patch 1.1 mit der (Auf-)Wertung umgehen

Zum Jahresende bekommt Stalker 2 nochmal einen riesigen Patch spendiert. Warum es jetzt noch keine Aufwertung gibt, erklären wir im Artikel.

Die weihnachtliche Bescherung kommt dieses Jahr etwas verfrüht in die Zone: GSC haut kurz vor den Feiertagen noch den 110 GB großen Patch 1.1 für Stalker 2 raus. Das Update fixt ganze 1.800 Probleme und geht vor allem den größten Kritikpunkt an: das fehlende/kaputte A-Life 2.0.

Patch 1.1 ist bereits das vierte große Update nach Release am 20. November 2024. Die Launch-Version haben wir aufgrund von Bugs, Plotstoppern, Performance- und technischen Problemen um 15 Punkte abgewertet. Wie geht es jetzt mit unserem Test und einer möglichen Aufwertung weiter?

Wann kommt unsere Aufwertung?

Ursprünglich wollten wir euch noch vor Weihnachten einen Nachtest zu Stalker 2 liefern – jetzt ploppt plötzlich einen Tag vor dem Weihnachtsurlaub der Testerin Patch 1.1 auf.

Wir könnten jetzt natürlich einen Nachtest und eine Aufwertung basierend auf den Eindrücken weniger Spielstunden verfassen. Das wäre aber dem Spiel und den Entwicklern gegenüber nicht fair, nachdem so viel Mühe und Arbeit in das Fixen von Bugs und anderen Problemen geflossen sind.

Auf den ersten Blick haben sich ein paar wichtige Dinge stark verbessert, aber in den etwa drei Spielstunden haben wir auch weiterhin mit Problemen zu kämpfen, die wir schon in der Release-Version erlebt haben. Außerdem konnten wir den Patch bisher nur auf einem Rechner testen, was keinen umfangreichen Eindruck verschafft.

Wir haben uns deshalb dazu entschieden, den Nachtest auf den Jahresanfang, vermutlich Januar 2025, zu verschieben. Wir möchten mehr Zeit in den Patch investieren, auch nochmal vorher verbuggte Quests durchspielen, aggressive und schleichende Spielweisen ausprobieren, uns die Ingame-Wirtschaft genauer anschauen, und und und.

Kleiner Spoiler vorab: Eine Aufwertung wird es in jedem Fall geben – wie hoch diese ausfällt, können wir euch aktuell aber noch nicht sagen.

Erste Eindrücke nach Patch 1.1

Was hat sich verbessert?

Gegner spawnen nicht mehr auf der Nasenspitze : Haben wir davor regelrecht beobachten können, wie sich Gegner zwei Meter vor uns aus dem Nichts manifestiert haben, spawnen die NPCs nach dem Patch nicht mehr im Blickfeld von Protagonist Skif.

: Haben wir davor regelrecht beobachten können, wie sich Gegner zwei Meter vor uns aus dem Nichts manifestiert haben, spawnen die NPCs nach dem Patch nicht mehr im Blickfeld von Protagonist Skif. Mehr zufällige Begegnungen : Zufällige Begegnungen mit Fraktionen und Mutanten gab es auch schon in der Release-Fassung. Das sah aber meist so aus: Gegner spawnt direkt vor Skif, ist direkt aggro, Skif schießt panisch um sich. Raum für unterschiedliche Herangehensweisen oder gar taktisches Zurückziehen gab es nicht. Nach Patch 1.1 wirken diese Momente viel natürlicher und erinnern mehr an die Vorgänger. Fraktionen kämpfen untereinander, Mutanten überfallen Einzelgänger – und wir können uns entscheiden, ob und wie wir eingreifen möchte.

: Zufällige Begegnungen mit Fraktionen und Mutanten gab es auch schon in der Release-Fassung. Das sah aber meist so aus: Gegner spawnt direkt vor Skif, ist direkt aggro, Skif schießt panisch um sich. Raum für unterschiedliche Herangehensweisen oder gar taktisches Zurückziehen gab es nicht. Nach Patch 1.1 wirken diese Momente viel natürlicher und erinnern mehr an die Vorgänger. Fraktionen kämpfen untereinander, Mutanten überfallen Einzelgänger – und wir können uns entscheiden, ob und wie wir eingreifen möchte. Wirtschaft : Bereits in vorangegangenen Patches verpassten die Entwickler der Wirtschaft eine Finanzspritze. Das war auch nötig, denn in der Release-Fassung haben wir beispielsweise rote Zahlen geschrieben, wenn wir eine kaputte Waffe reparieren und dann verkaufen wollten. Jetzt machen wir nicht nur mächtig Plus, die Reparaturkosten sind auch deutlich gesunken. Das macht die Wirtschaft insgesamt sehr viel weniger Grind-lastig und besser ausbalanciert.

: Bereits in vorangegangenen Patches verpassten die Entwickler der Wirtschaft eine Finanzspritze. Das war auch nötig, denn in der Release-Fassung haben wir beispielsweise rote Zahlen geschrieben, wenn wir eine kaputte Waffe reparieren und dann verkaufen wollten. Jetzt machen wir nicht nur mächtig Plus, die Reparaturkosten sind auch deutlich gesunken. Das macht die Wirtschaft insgesamt sehr viel weniger Grind-lastig und besser ausbalanciert. Performance: Auf den ersten Blick scheint sich die Performance auf unserem RTX4070-Testrechner verbessert zu haben. Auch in späteren Gebieten wie Prypjat läuft das Spiel ohne Ruckler oder FPS-Einbrüche. Natürlich testen wir auf weiteren Rechnern und über längere Zeit, um hier eine genauere Einschätzung geben zu können.

Die Wirtschaft sorgt nicht mehr für Frust: Reparaturen sind deutlich zugänglicher und mit dem Verkaufen von Waffen können wir endlich Geld verdienen.

Was hat bei uns immer noch nicht gut funktioniert?

Gruppen-KI : Während das Verhalten einzelner Gegner in der Open World deutlich besser funktioniert, sodass wir NPCs in zufälligen Begegnungen sogar austricksen können, kommt die KI auf engen Räumen und in Gruppen absolut nicht mit uns klar. NPCs verlieren uns entweder sofort aus dem Blick, obwohl wir direkt vor ihnen stehen, oder haben uns bereits im Visier, obwohl wir noch 200 Meter entfernt hinter einem Gebäude kauern. Auch Stealth funktioniert deshalb nicht immer zuverlässig: Obwohl wir mit Messer und Schalldämpfer-Pistole einzelne Gegner ausschalten, wissen im Lager sofort alle Bescheid – es wirkt fast so, als würde sich die gesamte NPC-Gruppe eine KI-Gehirnzelle teilen und gemeinsam auf dieselben Reize reagieren, obwohl Skif gerade nur mit einer Einzelperson involviert ist.

: Während das Verhalten einzelner Gegner in der Open World deutlich besser funktioniert, sodass wir NPCs in zufälligen Begegnungen sogar austricksen können, kommt die KI auf engen Räumen und in Gruppen absolut nicht mit uns klar. NPCs verlieren uns entweder sofort aus dem Blick, obwohl wir direkt vor ihnen stehen, oder haben uns bereits im Visier, obwohl wir noch 200 Meter entfernt hinter einem Gebäude kauern. Grafik- und Clipping-Fehler: Flackernde Texturen, durch Wände und Böden clippende Gegner, Leichen in T-Posen, nachspawnende Kleidung, und so weiter sind nach wie vor präsent und trüben die sonst so tolle Atmosphäre des Shooters.

Auf engen Räumen oder in Gruppen ist die Gegner-KI noch gnadenlos überfordert. Hier laufen plötzlich alle gegen die Wand, nachdem wir ihren Kumpel (links, RIP) erledigt haben.

Was wollen wir noch genauer prüfen?

Quests : Können wir wichtige Hauptquests jetzt ohne Plotstopper abschließen?

: Können wir wichtige Hauptquests jetzt ohne Plotstopper abschließen? Sound : Hat sich das Sound-Design verbessert? In der Release-Version war es oft sehr schwer, die Gegner zu orten. Manchmal wurde auch die falsche Soundkulisse abgespielt.

: Hat sich das Sound-Design verbessert? In der Release-Version war es oft sehr schwer, die Gegner zu orten. Manchmal wurde auch die falsche Soundkulisse abgespielt. Gegner-KI und A-Life : Wir schauen uns noch intensiver an, was die überarbeitete KI so anstellt und ob sich dadurch das Spielgefühl ändert.

: Wir schauen uns noch intensiver an, was die überarbeitete KI so anstellt und ob sich dadurch das Spielgefühl ändert. Performance: Wir testen auf unterschiedlichen Rechnern, ob Stalker 2 nun besser optimiert ist und nicht mehr auf 10 FPS einstürzt.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Veränderungen ihr nach Patch 1.1 wahrgenommen habt und ob ihr davor mit vielen Problemen zu kämpfen hattet.