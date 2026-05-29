Star Wars macht wohl weiter: Episode 10 bis 12 sollen die Skywalker-Saga nun doch fortsetzen

Ruft Rey Skywalker (Daisy Ridley) in der Star-Wars-Trilogie von Simon Kinberg einen neuen Jedi-Orden ins Leben? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Eigentlich sollte Episode 9 ja das große Finale der Skywalker-Saga darstellen. Doch einmal mehr gibt es Hinweise darauf, dass wir doch noch eine Episode 10 (und damit auch 11 und 12) bekommen könnten. Worum genau es geht? Die geplante Star-Wars-Trilogie von Simon Kinberg.

Kommen jetzt also doch Star Wars 10, 11 und 12?

Dass der Regisseur von X-Men: Dark Phoenix an einer Trilogie im Krieg-der-Sterne-Universum arbeitet, ist bereits seit Ende 2024 bekannt. Schon damals kamen Spekulationen auf, dass sein Projekt eine Fortsetzung der Skywalker-Saga darstellen soll – wie etwa das für gewöhnlich sehr gut informierte Branchenblatt Deadline berichtete.

In dieselbe Kerbe schlägt nun GQ und nimmt dabei auf ein Interview (ebenfalls mit Deadline) Bezug, bei dem Kathleen Kennedy über ihren Abgang als Lucasfilm-Chefin sprach. Im Januar 2026 verriet Kennedy, dass Kinberg einen 70-seitigen Entwurf dazu abgeliefert hat.

Beachtet dabei: Dabei handelt es sich keineswegs um eine offizielle Bestätigung, sondern nur zusätzliche Spekulationen. Allerdings würden die sich damit ergänzen, dass auch Daisy Ridley als Rey in der geplanten Trilogie eine Schlüsselrolle spielen soll.

Ihr eigener Solo-Film kommt seit dessen ursprünglicher Ankündigung 2023 nur spärlich voran. Mittlerweile ist schon der vierte Drehbuchautor dran. Wie genau sich die beiden Projekte gegenseitig ergänzen – oder das eben nicht tun – bleibt abzuwarten.

1:26 Dieser Trailer läutete einst die Sequel-Trilogie ein: Episode 7 - Das Erwachen der Macht

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So sieht die aktuelle Star-Wars-Zukunft aus

In die Ära nach Episode 9 geht es aber schon mit Star Wars: Starfighter am 27. Mai 2027. Der neue Krieg-der-Sterne-Film, der auf The Mandalorian & Grogu folgt, entsteht unter der Regie von Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) mit Ryan Gosling (Blade Runner 2049) in der Hauptrolle. Story-Details dazu sind im Moment rar gesät.

Simon Kinberg hat mit der Animationsserie Rebels bereits Erfahrung im Star-Wars-Universum gesammelt, wofür er eng mit dem neuen Lucasfilm-Chef Dave Filoni zusammenarbeitete.

Darüber hinaus führte er (wie bereits erwähnt), bei dem wenig geliebten X-Men: Dark Phoenix Regie, oder wirkte an den Drehbüchern von X-Men: Der letzte Widerstand, Zukunft ist Vergangenheit, Apocalypse oder Fantastic Four (die 2015er-Version) mit.

Details zur Handlung, dem geplanten Starttermin oder dem Casting gibt es aktuell nicht.

Was aktuell sonst so bei Star Wars passiert? Im Mai 2026 beendete The Mandalorian & Grogu die knapp siebenjährige Kinopause des Sternenkriegs. Anfang 2027 geht es denn mit Staffel 2 von Ahsoka weiter, während darauf der Starfighter-Film folgt.

Ansonsten sind konkrete Infos zur weiteren Zukunft rar gesät. Es bleibt spannend, wie es unter der neuen Lucasfilm-Führung weitergeht.