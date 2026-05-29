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Kostenlos auf Steam: Dieses Wochenende dürft ihr alle drei Gratis-Spiele auch behalten

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul: Dieses Mal gibt's ein Rennspiel, Koop-Chaos und ein Jump'n'Run.

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Marie-Lena Höftmann
29.05.2026 | 11:59 Uhr

Ein bisschen Friendslop und Drifting fürs Wochenende. Ein bisschen Friendslop und Drifting fürs Wochenende.

Bei unserer Rubrik »Kostenlos am Wochenende« zeigen wir euch für gewöhnlich Spiele, die auf Steam und anderen Plattformen in den kommenden Tagen gratis ausprobiert werden können. Manchmal sind da aber auch Titel dabei, die ihr einsammeln und über diesen Zeitraum hinaus behalten dürft. Dieses Mal wandern gleich alle Spiele auf der Liste für immer in eure Bibliothek.

Drei Gratis-Spiele auf Steam

Drift86: In diseem Arcade-Racer habt ihr die Wahl aus 40 Autos, mit denen ihr über 30 Strecken brettert. Das Driften steht hier besonders im Mittelpunkt und die Eurobeat-Musik soll euch dazu ordentlich in Stimmung bringen.

Auf Steam kommt das Rennspiel bei über 5.000 Bewertung auf stolze 91 Prozent. Da der Titel aber sonst auch nur knapp 2 Euro kostet, erwartet hier besser keine Forza-Alternative.

  • Kostenlos einsammeln und behalten bis: 3. Juni, 18 Uhr auf Steam

Video starten 1:28 In Drifter86 driftet ihr zu Musik mit 90er-Charme über den Asphalt

Bunny Guys: Vor einiger Zeit machten Spiele wie Only Up die Twitch- und Youtube-Landschaft unsicher. Da geht's darum, über »schwebende« Objekte immer weiter nach oben zu klettern. In Bunny Guys könnt ihr genau das mit Freunden machen.

  • Kostenlos einsammeln und behalten bis: 29. Mai, 19 Uhr auf Steam

Dino running from a Furry: Gamesforfarm: Dieses Spiel liefert genau das, was der Titel verspricht. Ihr spielt einen niedlichen Dino, der vor einem Wolf-Furry davonläuft und über Hindernisse springt.

  • Kostenlos einsammeln und behalten bis: 30. Mai, 19 Uhr auf Steam
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Wenn euch diese Spiele nicht so umgehauen haben, werft am besten mal einen Blick rüber zur Steam-Konkurrenz. Epic Games hat diese Woche wieder zwei Spiele für euch zu einem Präsent zusammengeschnürt. In Calcico führt ihr ein eigenes Katzencafé und in Lonestar werdet ihr zum Space-Kopfgeldjäger. Mehr Infos zu den Spielen, und wie ihr sie einsammelt, lest ihr im oben verlinkten Artikel.

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