4 von 5 betroffen: Netflix löscht eine Filmkategorie fast komplett von der Plattform

The Boss Baby ist einer dieser interaktiven Titel auf Netflix. (Bild: Netflix, Dreamworks Animation)

Bereits 2017 stellte Netflix die ersten interaktiven Serien in den USA vor. Mit »Puss in Book: Trapped in an Epic Tale« und »Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile« versuchte Netflix, vor allem ein jüngeres Publikum anzusprechen.

Laut dem US-Magazin The Verge wird Netflix nun aber die meisten Filme und Serien der interaktiven Filmkategorie nach dem 1. Dezember 2024 von der Plattform entfernen.

Netflix listet 24 Filme und Serien in der Kategorie, von denen nur vier im Programm bleiben sollen.

Die folgenden Titel bleiben erhalten:

Black Mirror: Bandersnatch

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Ranveer vs. Wild with Bear Grylls

You vs. Wild.

Alle vier sind auch in Deutschland verfügbar. Gegenüber The Verge betont Netflix Sprecherin Chrissy Kelleher, dass interaktive Filme zu limitierend seien. Netflix würde sich daher auf andere Bereiche fokussieren.

Die Technologie hat ihren Zweck erfüllt, ist aber limitiert, sodass wir uns auf andere technische Bereiche konzentrieren werden.

Laut Gamefile hat Mike Verdu, der für Gaming bei Netflix verantwortlich ist, zudem bereits letzten Dezember verkündet, dass Netflix keine weiteren interaktiven Inhalte mehr erstellen würde.

Fokus auf Spiele

Im Juli kündigte Netflix an, das Spieleangebot ausbauen zu wollen. Mehr als 80 Spiele seien in der Entwicklung. Netflix plane, jeden Monat mindestens ein Spiel zu veröffentlichen, um den bestehenden Katalog weiter auszubauen.

Mittlerweile haben Netflix-Abonnenten Zugriff auf Spiele wie Dead Cells, Grand Theft Auto: San Andreas, Into the Breach oder Hades.

Allerdings hat Netflix erst kürzlich ein eigens aufgemachtes Spielstudio wieder geschlossen, bevor es ein Spiel veröffentlichen konnte.

Habt ihr interaktive Filme oder Serien auf Netflix genutzt? Oder hört ihr zum ersten Mal von der Kategorie? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.