Netflix im November 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Nach drei Jahren Pause kommt Arcane mit der finalen Staffel und neun brandneuen Episoden zurück. Bildquelle: Netflix.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die aktuelle Übersicht für Oktober 2024 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Schnellnavigation:

Highlight im November 2024: Arcane - Staffel 2

Genre : Action/Animation

: Action/Animation Creator : Alex Yee, Christian Praeco Linke

: Alex Yee, Christian Linke Cast : Hailee Steinfeld, Ella Purnell, Katie Leung

: Hailee Steinfeld, Ella Purnell, Katie Leung Serienstart : 2021

: 2021 Staffeln : 2

: 2 Auf Netflix ab: 9. November 2024

Mit der neuen Staffel von Arcane geht die gefeierte Animationsserie zu League of Legends in die zweite und letzte Runde. Und sie macht da weiter, wo die erste aufgehört hat.

Der Konflikt zwischen der privilegierten Oberstadt Piltover und der verarmten Unterstadt Zhaun schwillt weiter an und zieht eine Eskalation nach der anderen nach sich. Nachdem Jinx (Ella Purnell) dem Rat von Piltover ziemlich zugesetzt hat, versuchen Vi (Hailee Steinfeld) und Caitlyn (Katie Leung) die Kriminelle zur Rechenschaft zu ziehen und ihre bösartigen Machenschaften zu beenden.

Die zweite Season von Arcane erscheint in drei Teilen mit je drei Episoden auf Netflix. Akt 1 wird am 9. November 2024 veröffentlicht. Die anderen beiden Teile erreichen euch am 16. und am 23. November 2024. Zwar ist danach Schluss mit Arcane, jedoch gibt es bereits Hinweise auf weitere Spin-Offs zu League of Legends.

2:05 Arcane: Im Trailer zu Staffel 2 zerbricht eine Schwesternschaft und Fans blutet jetzt schon das Herz

Autoplay

Neue Filme bei Netflix im November 2024

2:24 Erster Trailer zu Sisu verspricht knallharte Action à la John Wick - mit Gold und Nazis

Neue Serien bei Netflix im November 2024

1:58 Senna - Die neue Serie auf Netflix gedenkt einem der besten Rennfahrer aller Zeiten

Das könnte auch spannend sein

Es sind auch bereits die ersten neuen Inhalte für Netflix im Dezember 2024 bekannt. So könnt ihr euch über die zweite Staffel der koreanischen Erfolgsserie Squid Game freuen. Die erste Season ist trotz ihrer hohen Altersfreigabe mit über 260 Mio. Aufrufen die meistgesehene Serie auf Netflix. Platz zwei belegt die düstere Abenteuerserie Wednesday mit knapp 250 Mio. Aufrufen.