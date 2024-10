Netflix baute mächtiges Spielestudio mit namhaften Entwicklern und macht jetzt vor dem ersten Release dicht

Aktuell baut Netflix verstärkt auf mobile Spiele wie zum Beispiel Dragon Prince: Xadia.

Netflix hatte eine Vision: den Videospielmarkt erobern und ganz oben mitmischen! GTA, The Witcher, EA Sports FC, Assassin’s Creed - all diesen Reihen wollte der Streaming-Dienst Konkurrenz machen.

Doch dieser Plan scheint jetzt wieder auf Eis zu liegen, denn das extra gegründete Studio Team Blue ist Geschichte.

Netflix setzte alle Hebel in Bewegung

Im Jahr 2022 angelte sich der Streaming-Anbieter niemand Geringeren als Chacko Sonny, den ausführenden Produzenten des Blizzard-Games Overwatch.

Im darauffolgenden Jahr ging die Rekrutierung weiter:

Joseph Staten - langjähriger kreativer Kopf der Halo-Reihe von Microsoft

Rafael Grassetti - künstlerischer Leiter bei Santa Monica Studios (God of War)

Staten schien damals sehr euphorisch zu sein und sich auf die neue Herausforderung zu freuen, denn auf der Plattform X schrieb er:

»Ich freue mich, heute bekannt geben zu können, dass ich ab jetzt bei Netflix Games als Kreativchef für ein brandneues AAA-Multiplattformspiel und eine Original-IP arbeite. Los geht's!«

Viele seiner Fans und Freunde freuten sich für den Entwickler - jetzt hat der Post aber einen bitteren Beigeschmack, denn das Team Blue Studio ist offiziell Geschichte und das noch bevor überhaupt ein Spiel das Tageslicht erblickt hat. Der genaue Grund für die Schließung ist nicht bekannt. Auf Nachfrage des Magazins Variety wollte sich Netflix nicht zu der Sache äußern.

0:52 Hades könnt ihr tatsächlich mittlerweile auch in der Bibliothek der Netflix-Mobile-Games finden.

Aktuell baut der Streaming-Dienst auf Mobile Games

Schon seit einiger Zeit gibt es auf Netflix ein eigenes Segment für mobile Spiele, die sich teilweise auf hauseigene Produktionen wie zum Beispiel Emily in Paris, Too Hot to Handle oder Stranger Things beziehen.

Jedoch lassen sich unter denen auch ein paar sehr bekannte und beliebte Spiele finden: Hades, GTA 3 oder GTA: San Andreas. Offenbar legt der Streaming-Riese seinen Fokus weiterhin eher auf das mobile Spielen.

In Zukunft werden wir also erst einmal keine Triple-A-Titel aus dem Hause Netflix zu sehen bekommen. Für unterwegs bleiben uns aber noch die mobilen Spiele.

In welche Richtung sich die Videospiel-Pläne des Streaming-Anbieters zukünftig entwickeln, bleibt abzuwarten.