Netflix startet im Vorfeld der E3 2021 eine spezielle Show für Nerds. Die heißt Netflix Geeked Week und hat einige Themen im Gepäck, die besonders Spieler aufhorchen lassen. Es gibt Neuigkeiten zur zweiten Staffel von The Witcher, der Cuphead-Serie, Resident Evil und mehr.

Die komplett digitale Show findet vom 7. bis 11. Juni statt, also bis einen Tag vor dem Start der E3. Netflix Geeked soll weltweit und kostenlos angeboten werden.

Auf welchen Kanälen man zuschauen kann, gibt Netflix erst in den kommenden Wochen bekannt. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch über den aktuellen Stand der Dinge informieren.

Was steckt in Netflix Geeked?

Laut Blogpost enthält die Sendung »exklusive Neuigkeiten, neue Trailer, Auftritte eurer Lieblingsstars und vieles mehr zu euren Lieblingsserien und -filmen«. Es dreht sich also alles um Science-Fiction, Fantasy, Anime, Gaming und Co.

Unter anderem diese Marken, darunter auch bekannte Spiele-Franchises, kommen in der Show vor:

The Witcher: Wir rechnen mit Infos zur zweiten Staffel. Auch Neuigkeiten zum Spinoff Blood Origin liegen im Bereich des Möglichen.

The Cuphead Show: Eine Animationsserie für Kinder, die auf dem Retro-Plattformer basiert.

Resident Evil: Sowohl eine Anime- als auch Live-Action-Serie sind geplant. Um was es bei Geeked geht, ist noch unklar. Aber einen Trailer zur Anime-Serie gibt's schon jetzt:

The Umbrella Academy

The Sandman

Lucifer

Cowboy Bebop

Masters of the Universe: Revelation

Sweet Tooth

Derzeit machen übrigens Berichte die Runde, nach denen sich Netflix künftig stärker in Richtung Spiele orientieren will:

