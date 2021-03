Neu auf Netflix im April 2021: Liste mit allen neuen Filmen und Serien

Was gibt es im April 2021 bei Netflix zu sehen? In unserer Übersicht listen wir euch alle neuen Filme und TV-Serien auf, die im kommenden Monat beim Streamingdienst landen. So zum Beispiel alle drei Staffeln Ash vs. Evil Dead, für die sich Horror-Legende Bruce Campbell 23 Jahre nach Armee der Finsternis abermals die Kettensägen-Hand anschnallte.

Neue Film- und Serien-Highlights im April 2021

Straight Outta Compton: Fans von Hip-Hop und solche, die es werden wollen, kommen um die Rap-Gruppe N.W.A. nicht herum. Das Biopic Straight Outta Compton des Regisseurs F. Gary Gray widmet sich dem Aufstieg der fünf Bandmitgliedern Dr. Dre, Ice Cube, Eazy-E, DJ Yella und MC Ren während ihres Aufstiegs in den 80er-Jahren.

Concrete Cowboy: Auch wenn die Figuren des Films frei erfunden sind, basiert Concrete Cowboy auf der Romanvorlage Ghetto Cowboy, welches sich wiederum einer realen Vorlage bedient: Dem in der echten Welt existierenden Fletcher Street Urban Riding Club - einem Verein im US-amerikanischen Philadelphia, dessen Mitglieder über 100 Jahre alte Wild-West-Traditionen inmitten einer Großstadt praktizieren.



Das Netflix-Drama dreht sich konkret um den Vater Harp (Idris Elba) dessen entfremdeter Sohn Cole (Caleb McLaughlin) von der Schule fliegt und sich nun inmitten von Großstadt-Cowboys wiederfindet. Im Zuge dieses ungewöhnlichen Lebensstils lernt Cole den Umgang mit Pferden, aber auch Verantwortung und Disziplin kennen.

Ash vs. Evil Dead: Mit der Low-Budget-Produktion Tanz der Teufel schufen Regisseur Sam Raimi und Hauptdarsteller Bruce Campbell im Jahr 1981 Horror-Kult, der das ganze Genre für immer prägen sollte. 23 Jahre nach Armee der Finsternis meldete sich Campell abermals in der Rolle des trotteligen, aber irgendwie liebenswürdigen Deadite-Jägers Ash Williams zurück.



Für Fans der altgedienten Horror-Reihe ist Ash vs. Evil Dead ohnehin ein Muss. Aber auch Neulinge sollten die gelungene Mischung aus Grusel, groteskem Splatter-Horror und tiefschwarzem Humor nicht aus den Augen lassen. Ebenfalls mit von der Partie: Kultschauspielerin Lucy Lawless (Xena - die Kriegerprinzessin).

Alle neuen Filme auf Netflix im April 2021

Ab 1. April

Ab 2. April

Ab 5. April

Ab 6. April

Ab 7. April

Ab 9. April

Ab 12. April

Ab 14. April

Ab 15. April

Ab 16. April

Ab 23. April

Sag mir wann

Ab 29. April

Ab 30. April

Noch ohne genaues Startdatum

Alle neuen TV-Serien auf Netflix im April 2021

Ab 1. April

Krasse Pranks - Staffel 2

Kleidergeschichten - Miniserie

Ab 2. April

Ab 5. April

Familienanhang - Staffel 3

Ab 7. April

Ab 8. April

Yakuza goes Hausmann - Staffel 1

Ab 13. April

Ab 14. April

Ab 15. April

Sisyphus

Hello, Me!

The Real Housewives Of Beverly Hills - neue Folgen

Ab 16. April

Ab 19. April

Luis Miguel: Die Serie - Staffel 2

Ab 20. April

Izzy und die Koalas - Staffel 2

Ab 21. April

Zero - Staffel 1

Ab 22. April

Das Leben in Farbe mit David Attenborough - Miniserie

Ab 23. April

Shadow And Bone: Legenden der Grisha - Staffel 1

Ab 27. April

Tut Tut Cory Flitzer - Staffel 4

Fatma - Staffel 1

Ab 28. April

Suits - Staffel 9, Teil 1

Sexify - Staffel 1

Headspace: Eine Schlafanleitung - Miniserie

Ab 29. April

Yasuke - Staffel 1

30. April

Falls ihr euch übrigens dafür interessiert, welche neuen Filme und TV-Serien im April 2021 auf der konkurrierenden Streaming-Plattform Disney Plus landen, haben wir ebenfalls eine Übersicht für euch:

Diese Filme verschwinden im April 2021 von Netflix

Bis zum 8. April verfügbar

Bis zum 23. April verfügbar

Bis zum 25. April verfügbar

Bis zum 30. April verfügbar

Diese Serien verschwinden im April 2021 von Netflix

Bis zum 19. April verfügbar

Bis zum 26. April verfügbar