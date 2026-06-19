Kostenlos am Wochenende: Ihr spielt gerade ganze 152 Spiele gratis, darunter Anno 117 und Assassin's Creed Shadows

Es sind eindeutig zu wenig Tage für zu viele Spiele.

Ach, du heilige ... Dieses Wochenende dürfte euch die Entscheidung, was ihr spielen sollt, extrem schwerfallen. Dank Ubisoft steht euch die nächsten Tage ein massiver Katalog an Spielen offen. Daneben sehen die sechs Gratis-Titel von Steam ganz schön mickrig aus.

Noch bis zum 23. Juni um 15 Uhr ist Ubisoft Plus Premium kostenlos und gewährt euch Zugriff auf 146 Spiele. Beachtet, dass das Abo nach Ablauf des Testzeitraums automatisch verlängert wird und euch dann 18 Euro pro Monat kostet, solltet ihr nicht rechtzeitig kündigen.

Kostenlose Spiele bei Ubisoft Plus

Wir können natürlich nicht alle Spiele aufzählen, die ihr mit Ubisoft Plus bekommt. Die vollständige Bibliothek findet ihr auf der offiziellen Seite. Wir stellen euch stattdessen ein paar Highlights vor.

Anno 117 Pax Romana: Der neueste Teil der Aufbaureihe ist stellvertretend, denn ihr habt die Wahl aus allen Annos. In Pax Romana nehmt ihr euch das römische Reich vor, dank des Gold-Zugangs habt ihr außerdem Zugriff auf den ersten DLC Die Verheißung des Vulkans.

1:55 Anno 117: Pax Romana – Die Verheißung des Vulkans zeigt Gameplay

Autoplay

Assassin's Creed Shadows : Genau wie bei Anno könnt ihr auch jeden Teil der Meuchelmörder-Reihe spielen. Im neuesten Abenteuer geht es für euch nach Japan, wo ihr als Yasuke und Naoe für Gerechtigkeit sorgt. Der DLC Die Klauen von Awaji ist ebenfalls mit inbegriffen.

: Genau wie bei Anno könnt ihr auch jeden Teil der Meuchelmörder-Reihe spielen. Im neuesten Abenteuer geht es für euch nach Japan, wo ihr als Yasuke und Naoe für Gerechtigkeit sorgt. Der DLC Die Klauen von Awaji ist ebenfalls mit inbegriffen. Avatar Frontiers of Pandora : Ihr werdet zu einem Na'vi-Waisen auf Pandora, entdeckt die offene Spielwelt zu Fuß und aus der Luft. Auch hier habt ihr Zugriff auf die Erweiterung From the Ashes.

: Ihr werdet zu einem Na'vi-Waisen auf Pandora, entdeckt die offene Spielwelt zu Fuß und aus der Luft. Auch hier habt ihr Zugriff auf die Erweiterung From the Ashes. Star Wars Outlaws: Ihr schlüpft in die Rolle der Halunkin Kay Vess und nehmt es in der offenen Welt mit Verbrechersyndikaten auf. Mit Ubisoft Plus bekommt ihr Zugriff zum Season Pass.

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Far Cry 6 : Ihr habt außerdem die Wahl aus diversen Far-Cry-Teilen, darunter dem akutellesten sechsten Teil samt Erweiterungen. Hier findet ihr euch auf einer tropischen Insel mitten im Guerilla-Krieg wieder und versucht einen Diktator zu stürzen.

: Ihr habt außerdem die Wahl aus diversen Far-Cry-Teilen, darunter dem akutellesten sechsten Teil samt Erweiterungen. Hier findet ihr euch auf einer tropischen Insel mitten im Guerilla-Krieg wieder und versucht einen Diktator zu stürzen. Watch Dogs Legion: Ihr ahnt es: Ihr könnt am Wochenende auch alle Teile der Watch-Dogs-Reihe spielen. Im letzten Teil macht ihr London unsicher und rekrutiert dafür jeden Einwohner der Stadt.

Kostenlos bei Steam

Falls die Ubisoft-Spiele nichts für euch sind, haben wir noch ein paar Titel auf Steam für euch, für die ihr die nächsten Tage nichts zahlen müsst.

Tell Me Why : Im Rahmen des Pride Month bekommt ihr das Storyspiel der Macher von Life is Strange mit allen Episoden geschenkt. Ihr begleitet die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan auf den Spuren ihrer schwierigen Vergangenheit. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Kostenlos einsammeln und behalten bis : 1. Juli 2026, 19 Uhr auf Steam

: Im Rahmen des Pride Month bekommt ihr das Storyspiel der Macher von Life is Strange mit allen Episoden geschenkt. Ihr begleitet die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan auf den Spuren ihrer schwierigen Vergangenheit. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken.

2:07 Tell Me Why - Launch-Trailer zum neuen Dontnod-Abenteuer

Two Point Museum : Die schräge Aufbausimulation steckt euch in den Anzug eines Museumsdirektors. Ihr baut eure Ausstellungen aus, achtet darauf, dass nichts zu Bruch geht und schickt unliebsames Personal auf Expeditionen, um neue Funde in euer Sortiment aufzunehmen. Kostenlos spielen bis : 22. Juni, 19 Uhr auf Steam

: Die schräge Aufbausimulation steckt euch in den Anzug eines Museumsdirektors. Ihr baut eure Ausstellungen aus, achtet darauf, dass nichts zu Bruch geht und schickt unliebsames Personal auf Expeditionen, um neue Funde in euer Sortiment aufzunehmen. Stellaris : Das Globalstrategiespiel bringt euch zum Rand des Universums. Ihr lernt neue Spezies kennen, kartografiert neue Gebiete und errichtet euer galaktisches Imperium. Kostenlos spielen bis : 22. Juni, 19 Uhr auf Steam

: Das Globalstrategiespiel bringt euch zum Rand des Universums. Ihr lernt neue Spezies kennen, kartografiert neue Gebiete und errichtet euer galaktisches Imperium. Dead by Daylight : Der asymmetrische Multiplayer-Horror wird 10 Jahre alt und feiert mit einem Gratis-Wochenende. Im 4er-Koop versucht ihr Killern wie Ghost Face, Pyramid Head und Jason zu entkommen. Kostenlos spielen bis : 22. Juni, 19 Uhr auf Steam

: Der asymmetrische Multiplayer-Horror wird 10 Jahre alt und feiert mit einem Gratis-Wochenende. Im 4er-Koop versucht ihr Killern wie Ghost Face, Pyramid Head und Jason zu entkommen.

0:48 Zehn Jahre haben Fans darauf gewartet: Der König des Slasher-Horrors zieht endlich in Dead by Daylight ein

Speedball : Im Jahre 2138 haben die Menschen wenig zu lachen. Der knallharte Arenasport Speedball soll sie von ihren kläglichen Leben ablenken. Ihr spielt quasi Handball, nur mit extra viel Gewalt. Kostenlos spielen bis : 22. Juni, 19 Uhr auf Steam

: Im Jahre 2138 haben die Menschen wenig zu lachen. Der knallharte Arenasport Speedball soll sie von ihren kläglichen Leben ablenken. Ihr spielt quasi Handball, nur mit extra viel Gewalt. MechWarrior 5: Mercenaries : Wir gehen ein Jahrhundert weiter ins Jahr 3015. Hier setzt ihr euch in riesige Mech-Roboter und walzt über Städte und Landstriche. Ihr seid Nachfahre einer fast ausgestorbenen Söldnerkolonie und baut eure eigene Sippe wieder auf. Kostenlos spielen bis : 22. Juni, 19 Uhr auf Steam

: Wir gehen ein Jahrhundert weiter ins Jahr 3015. Hier setzt ihr euch in riesige Mech-Roboter und walzt über Städte und Landstriche. Ihr seid Nachfahre einer fast ausgestorbenen Söldnerkolonie und baut eure eigene Sippe wieder auf.

So viel Auswahl haben wir selten für euch. Wie findet ihr das Angebot? Ist bei den über 100 Spielen etwas für euch dabei oder ist euer Pile of Shame so voll, dass das Ubisoft-Plus-Abo den Braten auch nicht mehr fett macht? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das sommerliche Wochenende verbringt.

Oben in der Linkbox findet ihr übrigens auch unsere Empfehlungen aus dem aktuellen Sale und die beiden Spielgeschenke von Epic.