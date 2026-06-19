Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Kostenlos am Wochenende: Ihr spielt gerade ganze 152 Spiele gratis, darunter Anno 117 und Assassin's Creed Shadows

Ubisoft Plus Premium ist für die nächsten Tage komplett gratis und ihr bekommt Zugriff auf eine Bibliothek mit über 100 Spielen.

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
19.06.2026 | 11:42 Uhr

Es sind eindeutig zu wenig Tage für zu viele Spiele. Es sind eindeutig zu wenig Tage für zu viele Spiele.

Ach, du heilige ... Dieses Wochenende dürfte euch die Entscheidung, was ihr spielen sollt, extrem schwerfallen. Dank Ubisoft steht euch die nächsten Tage ein massiver Katalog an Spielen offen. Daneben sehen die sechs Gratis-Titel von Steam ganz schön mickrig aus.

Noch bis zum 23. Juni um 15 Uhr ist Ubisoft Plus Premium kostenlos und gewährt euch Zugriff auf 146 Spiele. Beachtet, dass das Abo nach Ablauf des Testzeitraums automatisch verlängert wird und euch dann 18 Euro pro Monat kostet, solltet ihr nicht rechtzeitig kündigen.

Zum kostenlosen Ubisoft Plus Premium Abo

Kostenlose Spiele bei Ubisoft Plus

Wir können natürlich nicht alle Spiele aufzählen, die ihr mit Ubisoft Plus bekommt. Die vollständige Bibliothek findet ihr auf der offiziellen Seite. Wir stellen euch stattdessen ein paar Highlights vor.

  • Anno 117 Pax Romana: Der neueste Teil der Aufbaureihe ist stellvertretend, denn ihr habt die Wahl aus allen Annos. In Pax Romana nehmt ihr euch das römische Reich vor, dank des Gold-Zugangs habt ihr außerdem Zugriff auf den ersten DLC Die Verheißung des Vulkans.

Video starten 1:55 Anno 117: Pax Romana – Die Verheißung des Vulkans zeigt Gameplay

  • Assassin's Creed Shadows: Genau wie bei Anno könnt ihr auch jeden Teil der Meuchelmörder-Reihe spielen. Im neuesten Abenteuer geht es für euch nach Japan, wo ihr als Yasuke und Naoe für Gerechtigkeit sorgt. Der DLC Die Klauen von Awaji ist ebenfalls mit inbegriffen.
  • Avatar Frontiers of Pandora: Ihr werdet zu einem Na'vi-Waisen auf Pandora, entdeckt die offene Spielwelt zu Fuß und aus der Luft. Auch hier habt ihr Zugriff auf die Erweiterung From the Ashes.
  • Star Wars Outlaws: Ihr schlüpft in die Rolle der Halunkin Kay Vess und nehmt es in der offenen Welt mit Verbrechersyndikaten auf. Mit Ubisoft Plus bekommt ihr Zugriff zum Season Pass.

Video starten 24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

  • Far Cry 6: Ihr habt außerdem die Wahl aus diversen Far-Cry-Teilen, darunter dem akutellesten sechsten Teil samt Erweiterungen. Hier findet ihr euch auf einer tropischen Insel mitten im Guerilla-Krieg wieder und versucht einen Diktator zu stürzen.
  • Watch Dogs Legion: Ihr ahnt es: Ihr könnt am Wochenende auch alle Teile der Watch-Dogs-Reihe spielen. Im letzten Teil macht ihr London unsicher und rekrutiert dafür jeden Einwohner der Stadt.

Kostenlos bei Steam

Falls die Ubisoft-Spiele nichts für euch sind, haben wir noch ein paar Titel auf Steam für euch, für die ihr die nächsten Tage nichts zahlen müsst.

  • Tell Me Why: Im Rahmen des Pride Month bekommt ihr das Storyspiel der Macher von Life is Strange mit allen Episoden geschenkt. Ihr begleitet die Zwillinge Tyler und Alyson Ronan auf den Spuren ihrer schwierigen Vergangenheit. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken.
    • Kostenlos einsammeln und behalten bis: 1. Juli 2026, 19 Uhr auf Steam

Video starten 2:07 Tell Me Why - Launch-Trailer zum neuen Dontnod-Abenteuer

  • Two Point Museum: Die schräge Aufbausimulation steckt euch in den Anzug eines Museumsdirektors. Ihr baut eure Ausstellungen aus, achtet darauf, dass nichts zu Bruch geht und schickt unliebsames Personal auf Expeditionen, um neue Funde in euer Sortiment aufzunehmen.
    • Kostenlos spielen bis: 22. Juni, 19 Uhr auf Steam
  • Stellaris: Das Globalstrategiespiel bringt euch zum Rand des Universums. Ihr lernt neue Spezies kennen, kartografiert neue Gebiete und errichtet euer galaktisches Imperium.
    • Kostenlos spielen bis: 22. Juni, 19 Uhr auf Steam
  • Dead by Daylight: Der asymmetrische Multiplayer-Horror wird 10 Jahre alt und feiert mit einem Gratis-Wochenende. Im 4er-Koop versucht ihr Killern wie Ghost Face, Pyramid Head und Jason zu entkommen.
    • Kostenlos spielen bis: 22. Juni, 19 Uhr auf Steam

Video starten 0:48 Zehn Jahre haben Fans darauf gewartet: Der König des Slasher-Horrors zieht endlich in Dead by Daylight ein

  • Speedball: Im Jahre 2138 haben die Menschen wenig zu lachen. Der knallharte Arenasport Speedball soll sie von ihren kläglichen Leben ablenken. Ihr spielt quasi Handball, nur mit extra viel Gewalt.
    • Kostenlos spielen bis: 22. Juni, 19 Uhr auf Steam
  • MechWarrior 5: Mercenaries: Wir gehen ein Jahrhundert weiter ins Jahr 3015. Hier setzt ihr euch in riesige Mech-Roboter und walzt über Städte und Landstriche. Ihr seid Nachfahre einer fast ausgestorbenen Söldnerkolonie und baut eure eigene Sippe wieder auf.
    • Kostenlos spielen bis: 22. Juni, 19 Uhr auf Steam
Steam: Im Sale bekommt ihr gerade eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre und 7 weitere Spiele so günstig wie noch nie
von Marie-Lena Höftmann
Steam: Im Sale bekommt ihr gerade eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre und 7 weitere Spiele so günstig wie noch nie
Kostenlos bei Epic: Ab sofort wird die Doppelpackung Cyberpunk verschenkt
von Elena Schulz
Kostenlos bei Epic: Ab sofort wird die Doppelpackung Cyberpunk verschenkt

So viel Auswahl haben wir selten für euch. Wie findet ihr das Angebot? Ist bei den über 100 Spielen etwas für euch dabei oder ist euer Pile of Shame so voll, dass das Ubisoft-Plus-Abo den Braten auch nicht mehr fett macht? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das sommerliche Wochenende verbringt.

Oben in der Linkbox findet ihr übrigens auch unsere Empfehlungen aus dem aktuellen Sale und die beiden Spielgeschenke von Epic.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Valve Steam

Valve Steam

Kategorie: Tools

Preisvergleich
Alles zum Produkt
Preisvergleich
Alles zum Produkt
Zum Thema

vor 17 Minuten

Kostenlos am Wochenende: Ihr spielt gerade ganze 152 Spiele gratis, darunter Anno 117 und Assassin's Creed Shadows

vor 4 Stunden

Achtung, Steams berühmte Wallpaper Engine verbreitet gerade mit einigen Inhalten Malware

vor 22 Stunden

Rundenstrategie & Raumschiffbau: Nach 12 Stunden mit der Steam-Demo von Down with the Ship schulde ich dem Entwickler definitiv 15 Euro

vor einem Tag

Steam-Tipp: 9 außergewöhnliche Horrorspiele, die ihr gerade kostenlos ausprobieren könnt

vor einem Tag

Steam: Im Sale bekommt ihr gerade eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre und 7 weitere Spiele so günstig wie noch nie
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Kostenlos am Wochenende: Ihr spielt gerade ganze 152 Spiele gratis, darunter Anno 117 und Assassins Creed Shadows

vor 15 Minuten

Kostenlos am Wochenende: Ihr spielt gerade ganze 152 Spiele gratis, darunter Anno 117 und Assassin's Creed Shadows
Streaming-Frust treibt Verkaufszahlen: Hersteller meldet 10.000 Prozent Plus bei Blu-rays   1

vor 57 Minuten

Streaming-Frust treibt Verkaufszahlen: Hersteller meldet 10.000 Prozent Plus bei Blu-rays
Nach 26 Jahren könnte Jim Carrey tatsächlich in eine seiner berühmtesten Rollen zurückkehren   2  

vor einer Stunde

Nach 26 Jahren könnte Jim Carrey tatsächlich in eine seiner berühmtesten Rollen zurückkehren
»Das sollte nicht erlaubt sein«: Nach The Boys wird ein besonders grausames Werk des Comic-Schöpfers verfilmt [Best of GameStar]   84     3

vor einer Stunde

»Das sollte nicht erlaubt sein«: Nach The Boys wird ein besonders grausames Werk des Comic-Schöpfers verfilmt [Best of GameStar]
mehr anzeigen