Die Netflix-Stars von One Piece wünschen sich für die zweite Staffel eine Rolle für Danny DeVito. Bildquelle: Disney

Nachdem die Netflix-Serie zu One Piece bereits zwei Wochen nach Start für eine zweite Staffel erneuert wurde, sind Fans weltweit bereits darauf gespannt, welche bekannten Stars in der Piratenwelt auftauchen werden.

Aber nicht nur die Zuschauer, sondern auch die aktuellen Schauspieler der Live-Action-Serie geben ihren ganz konkreten Star-Wunsch bekannt - und dabei handelt es sich um keinen Unbekannten.

Wer sich noch nicht an One Piece auf Netflix gewagt hat, schnuppert am besten hier in den Trailer rein:

2:22 One Piece: Heute geht's mit der Realserie von Netflix los, ein letzter Trailer zum Start!

»Danny, bitte mach bei der Show mit!«

Bei einem Interview auf der Premiere der neuen Netflix-Serie Avatar waren auch die Darsteller von Luffy und Usopp anwesend: Iñaki Godoy und Jacob Romero. Deadline Hollywood postete das Interview auf deren offiziellen X-Account (ehemals Twitter):

Auf die Frage, welche besonderen Gastauftritte sie sich für die zweite Staffel von One Piece wünschen würden, rufen beide prompt den Namen des legendären Schauspielers Danny DeVito aus und Romero fügt noch an:

Wir würden sehr gerne eine Möglichkeit finden, Danny DeVito irgendwie in One Piece mit einzubringen.

Godoy betont außerdem, dass er wirklich alles mit Danny DeVito im Gepäck machen würde. Außerdem hat er noch eine direkte Nachricht an den Hollywood-Schauspieler:

Wenn du das siehst, Danny, bitte mach bei der Show mit. Wir können alles tun. Du kannst spielen, wen du willst. Komm einfach nur her!

Welche Rolle DeVito übernehmen könnte, wissen die Beiden im ersten Moment nicht - doch die One-Piece-Community hat schon eine ganz genaue Vorstellung.

Fans finden die perfekte Rolle für Danny DeVito

Unter dem X-Post und auch schon in einem eigenen Reddit-Thread listen die One-Piece-Fans bereits einige Rollen auf, die DeVito übernehmen könnte. Am häufigsten taucht die Nennung des Charakters Wapol auf, so wie auch auf X der User that_sergal mit einem Bild und der Überschrift: »Danny DeVito für Wapol« reagierte:

Wapol spielt im Anime den Hauptschurken des Drum-Königreiches, der sich später ordentlich mit der Strohhutbande und vor allem Luffy anlegt.

Weitere Rollen, die die Community als passend für DeVito erachtet, sind folgende:

Gaimon

Rob Lucci

Crocus

Dr. Hogback

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keinen offiziellen Release-Termin. Durch die offizielle Ankündigung durch One-Piece-Schöpfer Eiichirō Oda und das Serien-Team wissen wir nur konkret, dass Chopper in der zweiten Staffel den Strohhüten beitreten wird und dass Jamie Lee Curtis als Dr. Kureha fest in die Fortsetzung eingeplant ist. Alle bisherigen Infos zur Fortsetzung könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Habt ihr die One-Piece-Serie auf Netflix geschaut? Ist das euer erstes Zusammentreffen mit der Strohhutbande oder habt ihr bereits den Anime gesehen? Was gefällt euch besser? Fallen euch noch andere Rollen für Danny DeVito ein? Welche weiteren Schauspieler könnten nach euch für One-Piece-Charaktere passend sein? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!