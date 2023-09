One Piece Staffel 2: Netflix kündigt Fortsetzung und das Kommen eines Fan-Lieblings an

Da hat Ruffy gut lachen: Er und One Piece werden in Season 2 auch weiterhin auf Netflix zu sehen sein!

Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen und angesichts des großen Erfolges der ersten Staffel ist es keine große Überraschung: One Piece auf Netflix geht in die zweite Runde!

Mit Season 2 ist die Zukunft der Erfolgsserie also fürs Erste gesichert und ihr habt nun vermutlich einige Fragen: Wann? Wie? Wer? Wir klappern sie schnell ab, denn viel zu berichten gibt es eh noch nicht.

One Piece Season 2: Bis zum Start ist es noch ein Weilchen hin

Wann? Ein genaues Datum für den Release von Staffel 2 geben Netflix und One-Piece-Schöpfer Eiichirō Oda in dem sehr schrägen Post auf X (ehemals Twitter) nicht bekannt und das ist kein Wunder. Schließlich braucht eine solch ambitionierte Serie eine große Vorlaufzeit, damit die Drehbücher geschrieben und Sets geplant werden können. Und auch der Cast muss sich terminlich zusammenfinden.

Müssten wir spekulieren, und das machen wir höchst ungern, würden wir mit einem Release von Staffel 2 von One Piece auf Netflix nicht vor Ende 2024 und sogar eher 2025 rechnen. Aber erneut: Das ist nur eine Vermutung, es kann auch schneller gehen oder länger dauern.

Wie? Worum genau es in Staffel 2 gehen wird, wissen derzeit nur die Serienschöpfer sowie Eiichirō Oda höchstpersönlich. Ob das Ende von Staffel 1 nahtlos aufgegriffen oder es einen anderen erzählerischen Kniff geben wird, ist also unbekannt.

Wer? Einen neuen Charakter hat Oda bereits eindeutig angeteasert und er wird Fans zum Ausrasten bringen: Ja, endlich wird Tony Chopper als Schiffsarzt der Crew beitreten!

Es wird spannend sein zu sehen, wie Chopper in der Realverfilmung umgesetzt wird.

Unbekannt ist, welche alten und vor allem neuen Figuren aus One Piece darüber hinaus in Staffel 2 der Netflix-Adaption auftauchen. Die Auswahl ist angesichts der Manga-Vorlage natürlich enorm und die kreativen Köpfe hinter der Serie können aus dem Vollen schöpfen.

Freut ihr euch über die Ankündigung von One Piece Staffel 2? Hättet ihr im Vorfeld damit gerechnet, dass die Netflix-Serie so ein großer Erfolg wird? Oder habt ihr angesichts der frühen Trailer eher mit Schiffbruch gerechnet? Welche Story-Elemente würdet ihr gerne in Staffel 2 sehen? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!