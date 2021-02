Was gibt es im März 2021 bei Disney+ zu sehen? Wir sammeln in unserer Übersicht, auf welche neuen Filme und Serien ihr euch im kommenden Monat freuen könnt. Unter anderem startet die Serie »The Falcon and the Winter Soldier« beim Streamingdienst.

Zudem landet der neue Disney-Film »Raya and the Last Dragon« auf Disney +, zumindest für VIP-Mitglieder. Außerdem wird die Star-Bibliothek mit reichlich Inhalten speziell für Erwachsenes Publikum aufgefüllt.

Neue Film- und Serienhighlights im März 2021

The Falcon and the Winter Soldier: Nach WandaVision landet nun eine weitere MCU-Serie auf Disney+. The Falcon and the Winter Soldier spielt ebenfalls nach den Ereignissen von Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame und stellt die beiden namensgebenden Helden in den Mittelpunkt.

Aber auch mit S.H.I.E.L.D.-Agentin Sharon Carter (Emily VanCamp) und Helmut Zemo (Daniel Brühl) gibt es ein Wiedersehen. In den Rollen von Falcon und Winter Soldier sind erneut Anthony Mackie und Sebastian Stan zu sehen.

116 8 Mehr zum Thema Alle Infos zu Marvels MCU-Serien auf Disney+

Raya and the Last Dragon: Für Fans von Animationsfilmen kommt außerdem Raya and the Last Dragon in die Bibliothek von VIP-Mitgliedern. Kriegerin Raya begibt sich darin in Kumundra auf die Suche nach dem Drachen Sisu, um wieder Frieden in ihr Königreich zu bringen.

Alle neuen Filme und Serien im März 2021

5. März

"WandaVision" Staffelfinale

"Marvel's Behind The Mask"

"Raya und der letzte Drache" (nur mit VIP-Zugang)

12. März

"Raum für Ideen"

"Dr. Ks tierische Notaufnahme" - Staffel 1-5

"Rodgers & Hammerstein's Cinderella"

19. März

"The Falcon And The Winter Soldier" Folge 1

"Bluey" - Staffel 1

"Die Wilden Kerle 6"

26. März

"Mighty Ducks: Gamechanger" - Staffel 1, Episode 1

"Inside Pixar" - neue Folgen

"Gnomeo und Julia"

Alle neuen Filme und Serien bei STAR auf Disney+

5. März

"Black Narcissus" - Staffel 1, alle Episoden

"Big Sky" - Staffel 1, Episode 4

"Love, Victor" - Staffel 1, Episode 4

"Helstrom" - Staffel 1, Episode 4

"Solar Opposites" - Staffel 1, Episode 4

"Air Force One"

"Amelia"

"Arizona Junior"

"Baskets" - Staffeln 1-3

"Der Tag des Falken"

"Devil's Due - Teufelsbrut"

"Four Falls of Buffalo"

"The Catch" - Staffeln 1+2

12. März

"Love in the Time of Corona" - Staffel 1, alle Episoden

"Big Sky" - Staffel 1, Episode 5

"Love, Victor" - Staffel 1, Episode 5

"Helstrom" - Staffel 1, Episode 5

"Solar Opposites" - Staffel 1, Episode 5

"Anatomie einer Entführung"

"Die Hand an der Wiege"

"I hate Christian Laettner"

"In America"

"Nur noch 60 Sekunden"

"Quantico" - Staffel 1-3

"Quills - Macht der Besessenheit"

19. März

"Big Sky" - Staffel 1, Episode 6

"Love, Victor"- Staffel 1, Episode 6

"Helstrom" - Staffel 1, Episode 6

"Solar Opposites" - Staffel 1, Episode 6

"Atlanta Medical" - Staffeln 1-3

"Die Geschwister Savage"

"Ich glaube, ich liebe meine Frau"

"Of Miracles and Men"

"One Hour Photo"

"(Traum)Job gesucht"

"Wächter des Tages - Dnevnoi Dozor"

26. März