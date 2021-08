Neu auf Steam: Diese Woche erscheinen einige Rollenspiel-Geheimtipps

Okay, diese Woche mussten wir ein bisschen wühlen, um die spannendsten Releases zu finden. Ihr wisst schon: Sommerloch und so. Aber was da ans Tageslicht trat, könnte gerade für Rollenspiel-Fans echt interessant sein. Erwartet nur kein Kingdom Come: Deliverance 2.

Highlight der Woche: Death Trash

Genre: Action-Rollenspiel | Release: 5. August 2021 (Early Access) | Plattform: PC | Entwickler: Crafting Legends

Eigentlich können wir Death Trash nicht besser beschreiben, als es Kollege Holger im oben eingebundenen Video getan hat. Aber gut, paraphrasieren wir das Ganze mal in aller Kürze: Death Trash spielt sich wie ein klassisches Fallout, allerdings entwickelt für Leute mit wenig Geduld. Ihr müsst euch nicht in unsagbar tiefe Mechaniken reinfuchsen, sondern erkundet mit eurer Figur einen postapokalyptischen Fleischplaneten (ja), ballert in Echtzeit und vertieft euch hier und da auch mal in Gespräche mit Dialogentscheidungen.

Death Trash fühlt sich an wie klassischer Fallout-Oldtimer, spielt sich aber wie ein Porsche. In der Steam-Demo könnt ihr euch übrigens selbst davon überzeugen. Am 5. August startet das Spiel in den Early Access - und falls ihr Fallout, Science Fiction und Postapokalypse mögt, ist Death Trash auf einen Fall einen Blick wert. Alleine die Welt ist wirklich einzigartig.

Weitere interessante Releases diese Woche

Schauen wir uns noch die übrigen Releases an. Wie gesagt: Insgesamt überschaubar, aber ein paar Kandidaten dürften vor allem Rollenspiel-Fans interessieren.

Montag, 2. August 2021

Skald: Against the Black Priory: Dieses Oldschool-Rollenspiel sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Der kostenlose Prolog staubt 98 Prozent positive Steam-Bewertungen ab. Unbedingt einen Blick wert.

Grime: Ein brutales Action-Rollenspiel aus der Seitenansicht. Erinnert ein wenig an Blasphemous, allerdings ohne Pixeloptik.

Mittwoch, 4. August 2021

Stellar Warfare: Ein Weltraum-Echtzeitstrategiespiel, das den Mund ziemlich voll nimmt. Millionen mögliche Schiffskonfigurationen, Skirmish-Multiplayer, Battle Royale. Warten wir mal ab, ob es dem gerecht wird.

Donnerstag, 5. August 2021

Death Trash: Oben schon erwähnt, aber wir führen es hier nochmal auf, weil unvollständige Listen einfach traurig sind.

Freitag, 6. August 2021

Bless Unleashed: Kaum endet die Beta von New World, schon steht das nächste Online-Rollenspiel in den Startlöchern. Bless Unleashed folgen jetzt schon knapp 80.000 Leute. Könnte groß werden auf Steam.

Weitere Releases im August

Falls diese Woche nichts für euch dabei ist, dann lohnt sich in jedem Fall ein Blick in unsere Release-Vorschau für den Monat August 2021:

Was ist euer nächster Favorit? Irgendein Blockbuster, auf den ihr euch freut? Oder kehrt ihr zurück zu alten Klassikern? Schreibt's uns gerne in die Kommentare.