Neu bei Steam: Ein echter Open-World-Kracher erwartet euch diese Woche

Mit Mavel's Spider-Man 2 schwingt sich der nächste PlayStation-Hit auf Steam.

Diese Woche gibt’s auf Steam ordentlich Nachschub: Von einem Open-World-Hit, der euch mit bombastischer Action begeistert, hin zu futuristischen Sandbox-Welten ist beinahe alles dabei.

Wie jeden Montag werfen wir gemeinsam einen Blick auf die spannendsten Neuveröffentlichungen auf Steam. Also fokussiert euren Scharfschützenblick, klettert in den Superheldenanzug, startet eure Raumschiffe und lasst uns herausfinden, welche Abenteuer diese Woche auf euch warten!

Highlight der Woche: Marvel's Spider-Man 2

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Genre: Action / Open World | Entwickler: Insomniac Games | Release: 30. Januar (Steam)

Die Spinnenmänner sind zurück – und dieses Mal in doppelter Ausführung! Marvel's Spider-Man 2 ist das Open-World-Highlight der Woche und setzt im Vergleich mit dem Vorgänger noch eins drauf. Die Stadt ist lebendiger, größer und detaillierter als je zuvor, während euch eine packende Story erwartet, die mit überraschenden Wendungen, liebenswerten Charakteren und dramatischen Momenten glänzt – mehr dazu lest ihr in unserem Test:

Neu dabei sind zudem spektakuläre Fähigkeiten und Gameplay-Mechaniken, die euch noch kreativer durch die Straßenschluchten schwingen oder in Kämpfen glänzen lassen – etwa die Web Wings oder Peters neuer Symbiontenanzug.

Doch nicht nur im GameStar-Test hat der Nachfolger überzeugt, bei 151 Kritikerwertungen kommt Spider-Man 2 auf einen stolzen Metascore von 90 Wertungspunkten. Wenn ihr euch also nach einer Story sehnt, die euch fesselt wie ein Spinnennetz, mit sehr coolen Kampf- und noch besseren Bewegungsmechaniken, solltet ihr das Spiel im Auge behalten.

Und falls ihr euch bereits sicher seid, dass ihr zuschlagen werdet, findet ihr hier einige hilfreiche Guides:

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 27. Januar

Space Engineers 2 (Early Access): Das Sandbox-Spiel will in der Zukunft erneut Crafting, Konstruktion, Survival und Erkundung im Weltraum kombinieren. Im Early Access steht zunächst aber nur der Creative-Mode zur Verfügung, in dem ihr nach Lust und Laune basteln könnt.

1:41 Space Engineers 2: Die Roadmap hat schlechte Nachrichten für Story-Fans

SCP: Fragmented Minds (Early Access): Dieses First-Person-Action-Survivalhorrorspiel spielt im berühmten SCP-Horroruniversum. Hier erwacht ihr auf der verlassenen SCP-Einrichtung 113, die auf dem Mars liegt, aus dem Kryoschlaf und müsst euch mit Kampf, Stealth und Crafting diversen Anomalien, den sogenantnen SCPS, stellen.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Das Remaster des beliebten Fighting Games bringt einige neue Features mit – unter anderem 4K-Grafik und Rollback Netcode.

Dienstag, 28. Januar

Eternal Strands: In diesem Third-Person-Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Zauberin. Mit einem magischen Mantel ausgestattet, könnt ihr Elemente wie Feuer und Eis manipulieren, um Gegner zu bekämpfen und die Umgebung zu beeinflussen.

Orcs Must Die! Deathtrap: Die Mischung aus Third-Person-Action und Tower Defense kehrt zurück – und wie immer warten dabei chaotische Kämpfe, spektakuläre Physik und noch absurdere Ork-Tode auf euch.

1:17 Orcs Must Die! kehrt zurück: Erster Trailer zu Deathtrap zeigt 4-Spieler-Koop

Mittwoch, 29. Januar

Coridden: Das Action-Rollenspiel hat eine coole Prämisse: Euer Held hat die Fähigkeit, sich in alle Kreaturen zu verwandeln, die er besiegt hat.

The End of the Sun: In diesem First-Person-Adventure taucht ihr in eine slawische Fantasiewelt ein, in der ihr als Ashter, ein weiser Zauberer mit der Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen, ein mysteriöses Dorf erkundet.

Donnerstag, 30. Januar

Sniper Elite: Resistance: Hier übernehmt ihr die Rolle von Harry Hawker, einem Agenten des Special Operations Executive, und kämpft euch an Seite durch das von Nazis besetzte Frankreich, um die Entwicklung einer Wunderwaffe zu verhindern. Wie immer mit der bekannten Mischung aus Stealth und Sniper-Action.

Hello Kitty Island Adventure: In dieser Life Sim begleitet ihr Hello Kitty und ihre Freunde auf eine tropische Insel, um ein verlassenes Urlaubsresort wieder zum Leben zu erwecken.

Freitag, 31. Januar

Tactical Warfare: Zum Abschluss gibt's noch ein Spiel für die Echtzeitstrategen unter euch: Die Handlung dreht sich um einen Krieg zwischen zwei menschlichen Fraktionen: Eine Gruppe stammt von einem zerstörten Planeten und sucht nach einer neuen Heimat, während die einheimischen Bewohner der Erde diese als Invasoren betrachten.

22:24 Neue Spiele im Januar - Videovorschau für PC und Konsolen

So, jetzt seid ihr bestens vorbereitet auf die spannendsten Neuerscheinungen der Woche – egal, ob ihr euch als Superheld in die Lüfte schwingt, futuristische Maschinen baut oder euer Scharfschützentalent unter Beweis stellt. Aber das war noch längst nicht alles: In unserem Video zu den Top-Releases im Januar zeigen wir euch nochmal die Highlights des Monats kompakt zusammengefasst. Schaut rein und verpasst keinen Kracher!