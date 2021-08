Neu auf Disney Plus im September 2021: Alle Filme und Serien

Was gibt es Neues im September 2021 bei Disney Plus? In unserer Übersicht führen wir alle neuen Filme und Serien auf, die zum Programm der Streaming-Plattform hinzukommen. Neben zahlreichen Klassiker-Filmen und Serien startet auch das eine oder andere Disney-Original auf dem Digitalsender.

Die Filme und Serien aus dem Monat August 2021 findet ihr dagegen in unserer separaten Liste:

Die Highlights auf Disney+ im September 2021

Die Dinos: Ein wahrer Klassiker aus den 1990ern, Die Dinos, laufen im September auf Disney+. Diese alles andere als gewöhnliche Sitcom-Serie zeigt das Leben der Sinclairs, einer fünfköpfigen Dinosaurierfamilie, die als Puppen dargestellt werden. Die Themen sind aber nur allzu menschlich: Familienzwistigkeiten, pubertierende Kinder und Stress auf der Arbeit werden gekonnt mit allerlei Urzeitreferenzen aufgepeppt. Quasi ein »Familie Feuerstein« aus einer ungewöhnlichen Perspektive.

In den USA starteten Die Dinos bereits im Januar 2021, ab dem 22. September 2021 sind sie auch in Deutschland bei Disney Plus verfügbar.

Das eine Wort - Feyenoord: Disneys Original-Sportdoku dreht sich um den traditionsreichen Niederländer Fußballverein Feyenoord Rotterdam. Fußballbegeisterte bekommen Einblicke in die schwierige Saison 2020/21, in der sich der Club wegen der Corona-Pandemie auch abseits des grünen Rasens großen Herausforderungen stellen muss.

Die erste Staffel startet am 1. September mit der ersten Folge. Anschließend erscheint jede Woche eine weitere Folge von Das eine Wort: Feyenoord. Den niederländischen Trailer zur Serie seht ihr hier:

Alle neuen Filme auf Disney+ im September 2021

Ab Freitag, 3. September

The Cave - Eine Klinik im Untergrund

Weg aus der Asche

The A-Team

Aloft

Der bewegte Mann

The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten

Entgleist (2005)

Eine ganz heiße Nummer

Eine zweite Chance

Gottes mächtige Dienerin - Teil 1+2

Kroatien Krimi - Teil 1-8

Spike Lee's Spiel des Lebens

Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles (Konzertfilm)

Ab Freitag, 10. September

Brooklyn - Eine Liebe zwischen zwei Welten

Der Verrückte mit dem Geigenkasten

Ein Engel auf Erden

Ein Leben zwischen den Zeiten

Mädchen, Mädchen - Teil 1+2

Männer

Töchter des Himmels

Fast erwachsen (Pixar Short)

American Blackout

9/11: Control The Skies

Cobra Mafia

George W. Bush: Das Interview

Ab Freitag, 17. September

Das Comeback

Demolition - Lieben und Leben

Kingsman: The Golden Circle

Das Wunder von Bern

Nona (Pixar Short)

Disney's Broadway Hits at London's Royal Albert Hall (Konzertfilm)

Ab Freitag, 24. September

Brian and the Boz

Die Götter müssen verrückt sein 1 + 2

Herr Lehmann

Hidalgo - 3.000 Meilen zum Ruhm

Nanga Parbat

A Spark Story (Pixar Dokumentation)

Blood Rivals: Lion vs. Buffalo

Alle neuen Serien auf Disney+ im September 2021

Ab Mittwoch, 1. September

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1, Episode 1

Grown-Ish - Staffel 3 (ganze Staffel)

Grey's Anatomy - Staffel 17, Episode 16 & 17

Seattle Firefighters - Staffel 4, Episode 16

Bobs Burgers - Staffel 11, Episode 2

Chip und Chap: Das Leben im Park - Staffel 1, Episode 6

Marvel Studios LEGENDS - Neue Episode

Monster bei der Arbeit - Staffel 1, Episode 9

Scott & Huutsch - Staffel 1, Episode 7

What If…? - Staffel 1, Episode 4

Ab Montag, 6. September

The Walking Dead - Staffel 11, Episode 3

Ab Dienstag, 7. September

Only Murders in the Building - Staffel 1, Episode 4

Ab Mittwoch, 8. September

American Horror Stories - Staffel 1, Episode 1

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1, Episode 2

American Housewife - Staffel 4

Bobs Burgers - Staffel 11, Episode 3

Empire - Staffel 4+5

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller, Staffel 1

The Orville - Staffel 1+2

Mistresses - Staffel 1-4

Stumptown, Staffel 1

Monster bei der Arbeit - Staffel 1, Episode 10

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 1

Chip und Chap: Das Leben im Park - Staffel 1, Episode 7

Scott & Huutsch - Staffel 1, Episode 8

What If…? - Staffel 1, Episode 5

Afrikas tödlichste Jäger - Staffel 4+5

Afrikas Jäger - Staffel 2+3

Tierbabys in Afrika - Staffel 1

Ab Montag, 13. September

The Walking Dead - Staffel 11, Episode 4

Ab Dienstag, 14. September

Only Murders in the Building - Staffel 1, Episode 5

Ab Mittwoch, 15. September

Grown-Ish - Staffel 4, Episode 1

American Horror Stories - Staffel 1, Episode 2

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1, Episode 3

Mixed-ish - Staffel 1

Tod bei Nacht - Staffel 1

Bobs Burgers - Staffel 11, Episode 4

Fresh Off the Boat - Staffel 1-6

Golden Girls - Staffel 1-7

Servus Baby - Staffel 1+2

Chip und Chap. Das Leben im Park - Staffel 1, Episode 8

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 2

Scott & Huutsch - Staffel 1, Episode 9

What If…? - Staffel 1, Episode 6

Ab Montag, 20. September

The Walking Dead - Staffel 11, Episode 5

Ab Dienstag, 21. September

Only Murders in the Building - Staffel 1, Episode 6

Ab Mittwoch, 22. September

Y: The Last Man - Staffel 1, Episode 1-3

American Horror Stories - Staffel 1, Episode 3

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1, Episode 4

Dave - Staffel 1

Grown-Ish - Staffel 4, Episode 2

Atlanta Medical - Staffel 4

Bobs Burgers - Staffel 11, Episode 5

The Hot Zone - Tödiches Virus - Staffel 1

Private Practice - Staffel 1-6

Star Wars: Visions, Staffel 1

Chip und Chap. Das Leben im Park - Staffel 1, Episode 9

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 3

Scott & Huutsch - Staffel 1, Episode 10

What If…? - Staffel 1, Episode 7

Animal PD - Staffel 1

Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs - Staffel 1

Königreich der Mumien - Staffel 1

Die Dinos (Staffel 1-4)

Ab Montag, 27. September

The Walking Dead - Staffel 11, Episode 6

Ab Dienstag, 28. September

Only Murders in the Building - Staffel 1, Episode 7

Ab Mittwoch, 29. September