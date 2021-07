Neu auf Disney Plus im August 2021: Alle neuen Filme und Serien

Was gibt es im August 2021 bei Disney+ zu sehen? In unserer Übersicht stellen wir euch alle neuen Filme und Serien vor, die zum Programm der Streaming-Plattform stoßen: Als Teil des regulären Disney-Plus-Programms oder von Star - dem zusätzlichen Kanal, auf dem unter anderem die Inhalte von 20th Century Fox laufen und für den keine weiteren Kosten zum regulären Abo anfallen.

Die Highlights auf Disney+ im August 2021

Cruella: Jeder kennt sie: Die bitterböse Modedesignerin Cruella de Vil, die im Zeichentrickklassiker 101 Dalmatiner die namensgebenden Hundewelpen zu einem Pelzmantel verarbeiten will. Nachdem es bereits 1996 eine erste Realverfilmung mit Glenn Close in der Rolle der Cruella gab, folgt nun die Herkunftsgeschichte der Bösewichtin.

Die junge Trickbetrügerin Estella (Emma Stone) ist fest entschlossen, eine große Modeschöpferin zu werden. Sie schafft es, die Aufmerksamkeit der Fashionlegende Baroness von Hellman (Emma Thompson) zu erlangen. Dass diese Beziehung kein gutes Ende nimmt, könnt ihr euch sicherlich denken. Wie aus Estella Cruella wird, seht ihr euch am besten selbst ab dem 27. August 2021 an - ab dann ist Cruella nämlich für alle im Disney+-Abo enthalten.

What If...?: Nach dem riesigen Erfolg von Loki startet bereits am 11. August 2021 die nächste Marvel-Serie. Bei What If handelt es sich um eine Animationsserie, die auf den gleichnamigen Comics basiert. Hier bekommt ihr zu sehen, was passieren würde, wenn bedeutende Ereignisse des Marvel-Universums anders gelaufen wären - etwa, wenn statt Steve Rogers seine Freundin Peggy Carter die erste Supersoldatin geworden wäre.

Alle neuen Filme auf Disney+ im August 2021

Ab Freitag, 6. August 2021

Joy - Alles außer gewöhnlich

Mein Vetter Winnie

Romy und Michele - Alle Macht den Blonden

Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief

That Thing You Do!

Ab Freitag, 13. August 2021

Anna und der König

Bad Times at the El Royale

Black Widow (1987)

Tödliche Geheimnisse Teil 1

Tödliche Geheimnisse - Jag in Kapstadt

Good Bye, Lenin!

Maria, Ihm Schmeckt's nicht!

Ab Freitag, 20. August 2021

127 Hours

Der Club der singenden Metzger

Die Neue Zeit

Die Protokollantin

Sisi - Teil 1 (2009)

Sisi - Teil 2 (2009)

Terminator: Dark Fate

Ab Freitag, 27. August 2021

Cruella

Maximillian - Das Spiel von Macht und Liebe

Vacation Friends

Volcano: Heißer als die Hölle

Was nützt die Liebe in Gedanken

Walk the Line

Wall Street

Wall Street: Geld schläft nicht

Alle neuen Serien auf Disney+ im August 2021

Ab Mittwoch, 4. August 2021

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 2

Good Trouble – Staffel 1 + 2

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 12

Käpt'n Balu & seine tollkühne Crew – Staffel 1

Marvel Studios LEGENDS – Staffel 1, Episoden 10-12

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 6

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 3

Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 12

Walt Disney Animation Studios: „Kurzschluss" Experimentalfilme – Staffel 2

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 13 + 14

Ab Freitag, 6. August 2021

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 8

Love, Victor – Staffel 2, Episode 8

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 15

Ab Mittwoch, 11. August 2021

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 15 + 16

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 3

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 13

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 7

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 4

Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 13+14

What If…? – Staffel 1, Episode 1

Ab Freitag, 13. August 2021

Love, Victor – Staffel 2, Episode 9

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 16

Ab Mittwoch, 18. August 2021

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 4

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 17 + 18

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 14+15

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 8

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 5

Seattle Firefighter - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 15

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Staffel 2

Tierisch gute Erziehung – Staffel 1

What If…? – Staffel 1, Episode 2

Ab Freitag, 20. August 2021

Love, Victor – Staffel 2, Episode 10

Ab Mittwoch, 25. August 2021

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 5

Mayday - Alarm im Cockpit – Staffel 11, 12, 16-18

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 8

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 4

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 6

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 19 + 20

What If…? – Staffel 1, Episode 3

When Sharks Attack – Staffel 6

Ab Dienstag, 31. August 2021