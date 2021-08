Erst gestern machte eine Meldung im Netz die Runde, wonach es bald einen weiteren neuen Player auf dem Grafikkartenmarkt geben könnte. Und das soll sogar eine legendäre GPU-Schmiede der 90er-Jahre sein. Wir sehen die Nachricht allerdings kritisch.

Echte Konkurrenz für Nvidia und AMD droht da schon eher durch Intel. Denn die Xe-HPG-Architektur in Form der dedizierten DG2-Grafikkarten zeichnet sich immer deutlicher am Horizont ab. Die jüngsten Informationen eines Accounts auf der chinesischen Webseite Weibo (via Wccftech) nennen einen Launch zur Consumer Electronics Show (CES) 2022:

Die CES wird immer Anfang Januar abgehalten. Ein Launch der neuen Spielergrafikkarten wäre demnach also nicht mehr allzu weit entfernt.

Wie realistisch ist ein Launch zur CES 2022?

Ende Juni hat Intel im Rahmen der ISC 2021 bestätigt, erste frühe Samples der DG2-GPU an seine Partner zu verteilen. Um welche Ausbaustufe des Chips es dabei geht, ist jedoch unklar. Außerdem könnte es sich auch um dedizierte Modelle für Notebooks handeln.

Zudem hatte Intel zuletzt immer wieder die CES genutzt, um Aufmerksamkeit auf seine neuen Grafikkarten zu lenken. Die Zeichen für einen Launch zur CES im kommenden Jahr scheinen also nicht schlecht zu stehen.

Was wissen wir über DG2?

Die DG2-Grafikkarten auf Basis der Xe-HPG-Architektur sollen bis zu 4.096 Recheneinheiten bieten, an schnellen GDDR6-Videospeicher angebunden sein und sowohl Raytracing als auch ein DLSS-Pendant in Form von XeSS mitbringen und zwischen 1,8 und 1,9 GHz takten.

Die möglichen Specs von DG2 im Überblick:

DG2-512EU Kerne: 4.096 Speicher: 16,0 GByte GDDR6 DG2-448EU Kerne: 3.584 Speicher: 16,0 GByte GDDR6 DG2-384EU Kerne: 3.072 Speicher: 12,0 GByte GDDR6 DG2-256EU Kerne: 2.048 Speicher: 8,0 GByte GDDR6 DG2-192EU Kerne: 1.536 Speicher: 4,0 GByte GDDR6 DG2-128EU Kerne: 1.024 Speicher: 4,0 GByte GDDR6

Wie schnell wird DG2?

Bisherige Leaks und Gerüchte gehen davon aus, dass der Vollausbau von DG2 mit 512 Execution Units respektive 4.096 Kernen in etwa auf das Leistungsniveau einer Nvidia Geforce RTX 3070 oder RTX 3070 Ti heranreicht. DG2 mit 448 EUs beziehungsweise 3.584 Kerne soll sich etwas hinter der RTX 3070 einfinden.