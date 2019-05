Drei neue iPhone-Modelle für 2019 durch Datenbankeintrag bestätigt

Wenig überraschend, aber nun bestätigt: Apple wird im Jahr 2019 drei neue iPhones auf den Markt bringen, die die Nachfolge der XS- und XR-Modelle antreten sollen. Das geht aus Einträgen in der Datenbank der Eurasion Economic Commission hervor, die die Redaktion von 9to5Mac entdeckt hat.

In der Datenbank tauchen unter dem Datum 23. Mai 2019 insgesamt elf verschiedene Smartphone-Modellnummern auf: A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221, und A2223. Außerdem beinhaltet der Eintrag den Zusatz »Software Version iOS 12«.

