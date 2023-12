»Das größte Handbuch aller Zeiten« - Das neue Dungeons & Dragons wird gewaltig

2024 stehen neue Grundregelwerke für D&D in den Regalen der Welt, die auch neue Bilder für Klassen beinhalten.

Seit 1974 wird Dungeons & Dragons gespielt, heute ist das System das größte Tischrollenspiel der Welt. 2024 feiert D&D entsprechend sein 50. Jubiläum und der Verlag Wizards of the Coast plant diesen Anlass natürlich gehörig zu feiern.

Dazu gehören einige neue Auflagen der wichtigsten Regelbücher für die aktuelle Edition. Ihr werdet nächstes Jahr also mindestens drei komplett neue Regelwälzer kaufen können, die im Vergleich zu den ursprünglichen Versionen gigantisch ausfallen. Insbesondere das Spielerhandbuch soll wohl riesig werden.

Wie groß? Das verriet der Verlag in einem Livestream auf der diesjährigen PAX Unplugged.

Die neuen Grundregelwerke für D&D

Ursprünglich sollten die neuen Regelbücher noch unter dem Schirmnamen OneD&D veröffentlicht werden, inzwischen hat Wizards diesen Begriff aber fallengelassen. Trotzdem bleibt es dabei, dass D&D 5e in Zukunft weiter be- und ausgearbeitet werden soll. Sprich, das System soll sich verändern, dabei aber weiterhin abwärtskompatibel bleiben. Große 5e Kampagnen wie Fluch des Strahd bleiben also auch mit den neuen Regelbüchern spielbar.

Einen ausführlichen Einblick in diese neuen Bücher gab es auf der PAX zu sehen. Hier stellte Game Design Architect Jeremy Crawford das Spielerhandbuch ausführlich vor und machte deutlich, was 2024 dafür geplant ist. Die Rede ist vom größten Spielerhandbuch aller Zeiten .

Das Buch soll mehr Seiten haben, als alle Handbücher davor.

In dem Buch stecken insgesamt 48 unterschiedliche Subklassen. Vier für jede Hauptklasse.

Es wird jede Menge Illustrationen geben, eine für jede Unterklasse, für jeden Hintergrund und für alle Waffen.

Die Hintergründe geben jetzt eurer Klasse immer auch ein Talent, damit sie sich spielerisch spürbarer auf euren Helden auswirken.

Natürlich wird das Buch noch viele weitere Regelüberarbeitungen beinhalten, wie etwa der freien Attributswahl bei Völkern und einer Level-Voraussetzung für Talente.

Gleichermaßen sollen 2024 auch das Spielleiterhandbuch und das Monsterhandbuch überarbeitet werden. Das Spielleiterhandbuch soll sich dann deutlich leichter als Referenz während des Spielens verwenden lassen, während das Monsterhandbuch mit über 500 Monstern eine gewaltige Auswahl an neuen Feinden beinhaltet.

Ein exaktes Datum gibt es für das neue Regelset bislang noch nicht. Klar ist bisher nur, dass die Bücher 2024 in den Regalen stehen werden.

Was haltet ihr von den neuen Büchern für Dungeons & Dragons? Ist das die perfekte Gelegenheit, um endlich einzusteigen oder haltet ihr es für einen Fehler, die Bücher noch weiter aufzublähen? Welche anderen Rollenspiele könnt ihr empfehlen und kommt ihr überhaupt dazu, Pen & Paper auszuprobieren? Schreibt es in die Kommentare!