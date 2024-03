Neues E-Bike von Cowboy angekündigt: Das Cross als All-Road-Modell

Cowboys Cross reiht sich ein Hinter die Modelle Classic und Cruiser. (Bildquelle: Cowboy)

Es gibt Neuigkeiten vom belgischen E-Bike-Hersteller Cowboy. Dieser stellt heute, am 20. März 2024 sein neuestes Modell namens Cross vor.

Dabei handelt es sich um ein All-Road-Bike, welches laut Hersteller unter anderem eine verbesserter Federung und einen stärkeren Akku besitzt. Deshalb könnt ihr neben der täglichen Strecke zur Arbeit in der Stadt nun auch Ausflügen über Kopfsteinpflaster oder Waldwege auf dem Land unternehmen.

Damit bewirbt Cowboy sein neuestes All-Road-Modell Cross

Wir haben für euch die wichtigsten Änderungen zum Vorgänger-Modell im Kurz-Überblick:

Federung : große Reifen; eine umgedrehte, gefederte Vordergabel und Sitzfederung

: große Reifen; eine umgedrehte, gefederte Vordergabel und Sitzfederung Reichweite: Herausnehmbarer Akku mit 50 Prozent mehr Kapazität zum Vorgängermodell

Herausnehmbarer Akku mit 50 Prozent mehr Kapazität zum Vorgängermodell Diagnosetool: Funktion »Check my Bike«

Funktion »Check my Bike« Sicherheit für das Bike: Funktion »Find my Bike«

Funktion »Find my Bike« Sicherheit für den Fahrer: Funktionen »Share my Ride« und »Predictive Alerts«

Funktionen »Share my Ride« und »Predictive Alerts« Zwei Rahmendesigns: Step-over (Variante Cross) und Step-through (Variante Cross ST)

Das E-Bike ist in drei Farben erhältlich: Lava (ein kühles, dunkles Grau), Mushroom (ein warmes, erdiges Grau) und Moss (ein anspruchsvolles Grün). (Bildquelle: Cowboy)

Check my Bike: Laut Cowboy könnt ihr über diese Funktion die Performance und Funktionsfähigkeit eures Bikes überprüfen und könnt so selbst diagnostizieren, ob ein Service-Bedarf besteht.

Find my Bike: Damit sollt ihr euch besser vor Diebstählen schützen. Per App könnt ihr das Cowboy-Bike via GPS tracken und über Bluetooth sogar Gebäude in der Nähe überprüfen, um so herauszufinden, wie nah ihr euch am E-Bike befinden.

Share my Ride und Predictive Alerts: Mit dieser Funktion könnt ihr über die Cowboy-App eure Live-Position mit Freunden teilen, während ihr unterwegs seid.

Mit dem Predicvtive Alert warnt euch die App vor Gefahrenstellen auf eurer Strecke, damit ihr euch zum Beispiel auf starkes Gefälle oder Engstellen vorbereiten könnt. Außerdem schreibt Cowboy im Datenblatt von einer Software zur Crash-Erkennung.

Außerdem: Live Challenges als Fitness-Ansporn

Als kleinen Motivator für eure Fitness liefert Cowboy euch auf der App mehrere Challenges. Ihr könnt hier interaktive Funktionen auf Levelbasis nutzen. So seht ihr zum Beispiel, ob ihr euren zuvor gegessenen Keks wieder »weggeradelt« habt:

Ihr liebt Challenges beim Zocken? Cowboy lässt euch jetzt ebenfalls ordentlich schwitzen - mit interaktiven Fitness-Challenges. So seht ihr, ob ihr nach der Tour noch einen Cookie »snacken« dürft. (Bildquelle: Cowboy)

Technische Specs rund um das E-Bike

Für alle Interessierten listen wir euch noch ein paar technische Daten und den Preis rund um das Cross (und Cross ST) E-Bike:

Abnehmbare Batterie: 540 Wh

Reichweite: 60 bis 120 km

Ladezeit: 3h 55 min

Motor - 45Nm/250 W

Gewicht: Cross mit 27,9 kg und ST-Variante mit 26,5 kg

Kabellose Smartphone-Ladestation

Hier gut zu sehen: Die Federung der Vordergabel. (Bildquelle: Cowboy)

Der Preis: Als Preis nennt Cowboy einen UVP von 3999 Euro. Allerdings könnt ihr euch das E-Bike für 3499 Euro zum Frühbucher-Preis sichern. Das Bike könnt ihr über die Partner-Händler kaufen und zum Aufbau den On-Demand-Service nutzen, über den wir in der Vergangenheit berichtet haben.

E-Bike-Tests: Wir haben bereits in der Vergangenheit das Cowboy 4 für euch getestet. In der nahen Zukunft ist auch ein neuer Test zum Modell Cross geplant.

Um kommende Tests sowie weitere Artikel und Stories rund um das Thema E-Bike nicht zu verpassen, könnt ihr euch gerne in unserer Rubrik Gadgets und Trends umsehen. Dort werden News über die neuesten E-Bikes aber auch Saugroboter und weitere nützliche Gadgets gelistet.