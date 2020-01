Nike stellt neue Generation des selbstschnürenden Schuhs vor

In Zurück in die Zukunft II reiste Marty McFly 30 Jahre in die Zukunft - nach 2015, in unsere Vergangenheit. Mit die auffälligsten technischen Neuerungen über die Hauptdarsteller Michael J. Fox in seiner ikonischen Rolle staunen durfte, waren eine selbstregulierende Jacke, ein freischwebendes Hoverboard und ein Paar selbstschnürende Schuhe von Nike.

Als Hommage an die weltberühmte Zeitreise brachte der Sportartikel-Hersteller in den vergangenen Jahren mehrere sogenannte »Mags« auf den Markt, die sich per Knopfdruck automatisch an den Fuß anpassen - darunter der für Basketballer konzipierte Adapt BB.

Im kommenden Februar folgt nun die Neuauflage Adapt BB 2.0, wie Nike nun bekannt gab. Der selbstschnürende Schuh ist also zurück!

Was ist neu am SciFi-Schuhwerk?

Die neue Generation soll durch einen offeneren Kragen und das Entfernen der Schutzhülle leichter anzuziehen sein. Zudem wurde die Zwischensohle überarbeitet, um eine bessere Balance zwischen Vorfuß, Ferse und der Platzierung des Motors für die Kraftübertragung zu gewährleisten.

Um den Vorfuß bei Sprüngen besser zu unterstützen kommt auch Nike's Dämpfungstechnologie »Air Zoom Turbo« zum Einsatz.

Der Adapt BB 2.0 kann wahlweise über zwei Knöpfe am Schuh selbst oder via Bluetooth-Modul und App bedient werden. Dort kann man aus mehreren Presets zu Aktivität und Festigkeit wählen oder die Schuhe manuell konfigurieren. Ein Akkumulator ist ebenfalls in der Sohle verbaut.

Am 16. Februar 2020 soll der Adapt BB 2.0 erscheinen und 400 US-Dollar kosten.

Mehr zum Thema: