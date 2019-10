Besondere Schuh-Designs haben wir bereits für Game of Thrones, Dragon Ball, Pokémon und sogar für den Nintendo 64 gesehen. Und nun reihen sich auch noch Turnschuhe im Call-of-Duty-Design in diese prominente Liste ein.

Zum anstehenden Release von Call of Duty: Modern Warfare am 25. Oktober veröffentlicht Adidas exklusive Sneaker im CoD-Look. Im Großen und Ganzen sehen die Dinger allerdings wie recht gewöhnliche graue Turnschuhe aus, lediglich einige kleine Details wie ein Totenkopf-Aufdruck und ein kaum erkennbares »MW« auf einer Lasche machen klar, dass die Schuhe etwas mit dem Ego-Shooter zu tun haben.

Introducing the adidas x Pusha T 'Kingslayer' Ozweego .



Made for the highest level operators only. Reach Officer Rank and register by Nov 1 for your chance to own 1 of 300 pairs. #ModernWarfare



Full Rules and Registration:https://t.co/xZarUukvjz pic.twitter.com/UB3wC5zTJI