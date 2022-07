Ninja Turtles: Aufwändiger Fan-Clip zeigt einen unseren Kindheitshelden unerwartet düster

Offenbar ist 2022 das Jahr der Schildkröten. Im August bekommen Fans einen neuen Animationsfilm auf Netflix spendiert, und erst kürzlich erschien das Beat 'em up Shredders Revenge, dass euch im Koop Bösewichte mit euren Schildkröten-Freunden verprügeln lässt. Das machte Heiko im Test unheimlich Spaß, bietet aber keine filmreif inszenierte Turtles-Geschichte :

54 30 Turtles: Shredders Revenge im Test Das beste Spiel des Jahres! (wenn ihr es so fühlt wie ich)

Genau das, eine filmreif inszenierte Geschichte liefert aber jetzt ein Fan-Projekt mit einem kurzen YouTube-Video. Der aufwändig animierte Clip zeigt eine Szene aus der ungewohnt düsteren Comic-Reihe »The Last Ronin«, in der Michelangelo auf die Jagd nach dem Nachfolger des Shredders geht.

Die dunkelste Stunde der Turtles

Das Video beeindruckt mit seinem Detailgrad und der allgemein hohen visuellen Qualität, kann jedoch auch durch seine düstere Atmosphäre viele Fans überzeugen. Unten könnt ihr euch das Video gleich selbst anschauen.

Vorsicht: Das Video zeigt unter anderem einen Suizid-Versuch.

Hinweis Wenn ihr selbst über Suizid nachdenkt oder jemanden kennt, ist nichts wichtiger, als darüber zu sprechen. Wenn ihr euch nicht Freunden und Verwandten anvertrauen möchtet, könnt ihr euch anonym, rund um die Uhr und kostenlos in Deutschland an die Telefonseelsorge wenden: 0800 / 111 0 111

0800 / 111 0 222

116 123

116 111 (Nummer speziell für Kinder und Jugendliche)

online.telefonseelsorge.de

Die kurze Szene zeigt das Ende des ersten Kapitels der Comic-Reihe The Last Ronin , die von den ursprünglichen Schöpfern der Turtles geschrieben wurde. Dreißig Jahre in der Zukunft sind die Flüsse New Yorks vergiftet und Manhattan von einer Hohen Mauer umgeben.

Michelangelo schleicht sich als letzter Überlebender der Turtles zurück in die Stadt, um den Tod seiner Familie zu rächen und den Anführer des Foot Clans zu töten. Das Video beginnt nach einem fehlgeschlagenen Angriff auf dessen Festung, bei dem Michelangelo nur schwer verletzt entkommen konnte. Nun denkt er sogar darüber nach, Sepukku, also einen ritualisierten Suizid zu begehen.

Was haltet ihr von dem Video? Würdet ihr euch einen Film über The Last Ronin wünschen, oder ist euch das Szenario ein Stück zu düster? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!