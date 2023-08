Für ein einziges Spiel: Nintendo Direct findet morgen statt, so seid ihr dabei

Benjamin Blümchen wird morgen auf der Nintendo Direct sein neues Spiel präsentieren.

Törööö! Nintendo läd zu einer neuen Direct ein und ihr fragt euch natürlich direkt: Welche Spiele werden sie wohl präsentieren?

Ein neues Zelda? Metroid Prime 4? Was ist mit Donkey Kong? Mother 4? Kirby geht ja auch irgendwie immer. Jetzt setzt euch lieber auf euren Pikachu-Sitzsack, bevor ihr weiterlest: Nix davon! Aber immerhin ein Nintendo-Star wird vertreten sein: Benjamin Blü… Mario! Super Mario natürlich!

Super Mario Bros. Wonder steht im Rampenlicht

Zunächst einmal ein paar Fragen samt Antworten, die euch nun unter den Nägeln brennen dürften:

Wann findet die Nintendo Direct statt? Los geht's am 31. August um 16:00 Uhr.

Los geht's am 31. August um 16:00 Uhr. Wie lange geht die Show? Diesmal dauert die Direct nur rund 15 Minuten.

Diesmal dauert die Direct nur rund 15 Minuten. Wo könnt ihr die Direct anschauen? Wie gehabt auf dem deutschen YouTube-Kanal von Nintendo.

2:38 Das 2D-Super Mario Bros. kehrt tatsächlich zurück, heißt Wonder - Hier der erste Trailer

Warum geht die Direct nur 15 Minuten? Na, weil es diesmal exklusiv um das am 20. Oktober 2023 erscheinende Super Mario Bros. Wonder geht. Nintendo möchte uns das Spiel also näher vorstellen, was eine gute Idee sein dürfte. Schließlich schweben seit der Ankündigung noch einige Fragezeichen über den Köpfen der Klempner-Fans.

Kann man sich nur in einen Elefanten verwandeln, oder vielleicht auch in andere Tiere? Welche Charaktere werden spielbar sein? Welchen Umfang bietet Super Mario Bros. Wonder? Ihr seht: An guten Fragen mangelt es nicht - und in wenigen Stunden haben wir Klarheit. Nur noch einmal schlafen, das schafft ihr!

Was ist mit einer großen Direct im September? Historisch gesehen stehen die Zeichen gut, dass wir in den kommenden Wochen noch eine weitere Direct-Ausgabe erhalten, dann auch wieder klassisch mit mehreren Spielen. Die letzten Jahre gab es immer eine September-Ausgabe. In Stein gemeißelt ist natürlich nichts.

Freut ihr euch auf Super Mario Bros. Wonder? Habt ihr damals beim Reinlegen der Kassette von einem Jump&Run mit Benjamin geträumt? Schön, dass dieser Traum bald wahr wird, gelle? Hofft ihr auf eine große Direct im September mit weiteren Spielen? Welche Switch-Spiele habt ihr dieses Jahr noch auf dem Radar? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!