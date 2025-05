Endlich mehr Sicherheit: Die Nintendo Switch 2 bekommt ein Feature, das andere Geräte schon seit Jahrzehnten haben

Die Nintendo Switch 2 bekommt ein neues Sicherheits-Feature.

Der Release der Nintendo Switch 2 rückt immer näher und der japanische Entwickler verrät auf dem Weg dahin in kleinen Dosen neue Features und Funktionen der neuen Konsole.

Wer viel unterwegs spielt, wird sich etwa besonders über ein neues Sicherheits-System freuen.

Die Switch 2 kann endlich gesperrt werden

Darum geht's: Über kleine Videos in der »Nintendo Today«-App gibt Nintendo aktuell immer wieder kurze Einblicke in die Bedienung der neuen Konsole. Dabei werden nebenbei auch neue Features gezeigt, beispielsweise durch die Systemeinstellungen.

In einem aktuellen Video geht es eigentlich um den Energiesparmodus der Switch 2.

The Verge hat dabei aber eine ganz andere Funktion entdeckt, die etwa bei Handys und Tablets schon seit vielen Jahren zum Standard gehört.

53:16 Hype oder Hoffnung? Alles, was ihr zu Nintendos neuer Switch 2 wissen müsst im großen Experten-Talk

Offenbar kann bei der zweiten Switch ein »System Lock« eingestellt werden. Wenn die Konsole also im Handheld-Modus aus dem Stand-by aufgeweckt wird, muss zuerst eine PIN eingegeben werden, um sie wieder freizuschalten.

Das ist besonders praktisch, wenn die Konsole mal verloren geht oder gar geklaut wird und auch als effektive Kindersicherung. Ganz grundsätzlich kann verhindert werden, dass jemand ohne Befugnis Zugang zur Konsole bekommt.

Lange überfällig:

Tatsächlich hatte auch die erste Switch ein sogenanntes »Screen Lock«-Feature, hier muss aber nur dreimal dieselbe Taste betätigt werden, um den Bildschirm freizuschalten.

Dabei ging es wohl eher darum, zu verhindern, dass die Konsole aus Versehen eingeschaltet wird und dann etwa ein unterbrochenes Spiel weiterläuft.

Da auf der Switch und dementsprechend auch auf der Switch 2 eine Reihe von persönlichen Informationen und auch Zahlungsoptionen hinterlegt werden können, ist ein solcher Schutz eine willkommene Ergänzung.

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 und soll den beliebten Vorgänger in so ziemlich allen Punkten übertreffen. Neben den offensichtlichen Verbesserungen bei der Technik betrifft das eben auch kleinere Neuerungen wie die PIN.

Was haltet ihr davon? Habt ihr euch bei der ersten Switch eine solche Sicherheitsvorkehrung gewünscht?