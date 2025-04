US-Handelskrieg sorgt für Chaos um Switch 2: Nintendo zieht die Reißleine, Experte warnen

Die jüngsten politischen Aktionen von US-Präsident Trump erschüttern momentan auch die Spielebranche. Bildquelle: The White House

Die Nintendo Switch 2 steht seit ihrer Enthüllung am 3. April 2025 im Rampenlicht - teils aber nicht aus den Gründen, die Nintendo gerne hätte.

Zuerst sorgten die Preise für Konsole, Spiele und Zusatzdienste für hitzige Debatten unter Fans. Nun noch das: In den USA wird die Vorbestellmöglichkeit der Switch 2 ausgesetzt.

Grund ist der von US-Präsident Trump initiierte Handelskrieg, ausgehend von seinen jüngst verkündeten Zöllen. Nintendo möchte laut eigener Aussage zunächst die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und sich entwickelnden Marktbedingungen zu bewerten .

Was heißt das für Fans in den USA und anderen Ländern? Reichlich Experten und Analysten haben sich zu Wort gemeldet. Wir fassen die aktuelle Informationslage für euch zusammen.

Hat Nintendo Vorkehrungen getroffen?

Viele Nintendo-Fans fragen sich momentan, ob der hohe Verkaufspreis der Konsole (in Deutschland: 470 Euro) auch dadurch zustande kam, weil Nintendo bereits im Vorfeld die Trump-Zölle einkalkuliert hat.

Der ehemals bei Activision und Warner Bros. Games tätige Analyst Mat Piscatella vermutet gegenüber Gamesindustry.biz:

Es ist schwer, das mit Sicherheit zu sagen. Zumindest aber war das Potenzial für die Trump-Zölle bereits vor der Ankündigung der Preisgestaltung für Switch-2-Produkte allgemein bekannt. Inwieweit spielten potenzielle Zölle eine Rolle bei der Festlegung dieser Preise? Ich weiß es nicht. Ich nehme aber an, dass es zumindest eine Überlegung war.

Schon während Trumps erster Amtszeit verlegte Nintendo Teile seiner Hardware-Fertigung von China nach Vietnam, um den bereits damals hohen Zöllen gegen China zumindest teilweise zu entgehen. Nun sind Vietnam und Japan mit 46 Prozent Gegenzöllen aber stärker betroffen als angenommen, wodurch diese Maßnahme keine Früchte mehr trägt.

Keine Preissteigerung erwartet - aber auch keine Senkung

Auch abseits der USA werden sich die Trump-Zölle auswirken. Die gute Nachricht ist, dass Nintendo nach Ansicht von Experten trotz der weltweiten Wirtschaftsturbulenzen den Preis für die Switch 2 vorerst nicht anheben wird.

Jetzt kommt das Aber : Das auf den asiatischen Raum spezialisierte Marktforschungsunternehmen Niko Partners geht in seiner Analyse davon aus, dass die komplizierte Preisgestaltung es Nintendo auch nicht erlauben wird, die Switch 2 selbst lange nach der Markteinführung günstiger anzubieten:

Wir halten es für unwahrscheinlich, dass Nintendo den Preis der Konsole zum jetzigen Zeitpunkt erhöhen wird, aber es ist auch unwahrscheinlich, dass der Preis in den nächsten fünf Jahren sinkt.

Nintendos Aktienkurs seit dem Reveal der Switch 2 und der zeitgleich verkündeten Trump-Zölle.

Damit würde die Switch 2 preislich in die Fußstapfen der ersten Switch treten. Die erfreute sich nämlich ebenfalls einer recht konstanten Preisstabilität, die erst mit der Einführung der günstigeren Switch Lite etwas aufgebrochen wurde.

Der renommierte und gut vernetzte Branchen-Experte Dr. Serkan Toto von der japanischen Beratungsfirma Kantan Games liefert noch einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der turbulenten Phase für Nintendo:

Ich glaube, dass es für Nintendo jetzt zu spät ist, den Preis weiter in die Höhe zu treiben, falls das überhaupt jemals eine Option war. Was die Zölle anbelangt, so hatte Nintendo bis zum 2. April eine Blackbox vor sich - genau wie alle anderen. Als Hardware-Hersteller hat Nintendo höchstwahrscheinlich Simulationen durchgeführt, um einen Preis zu erzielen, der sie so weit wie möglich vor Zöllen schützen würde.

Die Auswirkungen der US-Zölle auf den japanischen Aktienmarkt sind bereits mehr als spürbar:

Preiserhöhung könnte trotzdem noch kommen

Für das Launchjahr 2025 erwarten die Experten unisono keine Preiserhöhung der Switch 2. Sollten die Trump-Zölle aber unverändert fortbestehen, könnte das Thema spätestens 2026 doch noch bei Nintendo auf den Tisch kommen.

Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis stellt im Gespräch mit Gamespot die Preissteigerung für das kommende Jahr in Aussicht. Sein Kollege Mat Piscatella ist sich nicht ganz so sicher, denn laut ihm regiere momentan ohnehin das pure Chaos:

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nur spekulieren. Wir befinden uns hier sicherlich in unbekanntem Fahrwasser und niemand weiß wirklich, was als Nächstes passieren wird. Die Situation ist, gelinde gesagt, chaotisch.

Was heißt all das für deutsche Spielefans?

Abschließend widmen wir uns noch einer naheliegenden Frage: Trump-Zölle, USA, Japan - was haben deutsche Nintendo- und Gaming-Fans allgemein zu befürchten?

So einiges - denn Aubrey Quinn, Senior Vice President der Entertainment Software Association, versucht gegenüber der Webseite GameFile gar nicht erst, eine positive Zukunftsaussicht für die weltweite Unterhaltungsindustrie zu zeichnen:

Die Zölle werden spürbare und nachteilige Auswirkungen auf die Videospielindustrie haben. Jedes einzelne Produkt, das ein Verbraucher kaufen möchte, wird wahrscheinlich von vielen der angekündigten Zölle betroffen sein, die sich alle gegenseitig aufaddieren.

Eine Meinung, die übrigens auch unser Chefredakteur Heiko vertritt:

Inzwischen haben bereits 50 Länder angekündigt, Verhandlungen mit Präsident Trump aufnehmen zu wollen. Gut möglich also, dass die Zölle in der aktuellen Form nicht lange Bestand haben werden. Es ist aber nicht absehbar, ob und in welcher Form sich das aktuelle Politikum auflöst.

Eine Prise Kritik muss sich Nintendo übrigens auch gefallen lassen. Dr. Serkan Toto wundert sich bis heute darüber, weshalb der japanische Spielehersteller seine für den 3. April 2025 angekündigte Switch-2-Präsentation nicht noch verschoben hat. Dann hätte sich das Unternehmen besser auf die Verkündungen der Trump-Regierung vorbereiten und gegebenenfalls vor der Enthüllung der Konsole reagieren können.