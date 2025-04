Nintendo Switch 2: Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?

Der Preis für den besten Spielenamen geht unserer Meinung an Donkey Kong Bananza.

Die Nintendo Switch 2 steht schon fast in den Startlöchern. Am 5. Juni 2025 wird sie in den Handel kommen und hat logischerweise einige Spiele mit im Gepäck. Neben exklusiven Titeln zum Launch und für die nahe Zukunft gibt es auch eine Reihe von Upgrades für ältere Switch-1-Klassiker.

Doch auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Das wollen wir mit einer Umfrage herausfinden:

Hinweis: Solltet ihr an dieser Stelle kein Umfragen-Embed sehen, könnte das an euren Browser-Erweiterungen liegen. Durch Abschalten dieser oder das Öffnen eines Inkognito-Tabs solltet ihr die Umfrage aus ihrer Deckung locken können.

Solltet ihr Ein anderes wählen, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, was euer Favorit ist - und warum ihr euch genau auf dieses Spiel freut. Letzteres gilt natürlich auch für euch, wenn ihr eines der Spiele in der großen Vorauswahl gewählt habt.

Im oben eingebetteten Video erfahrt ihr außerdem alle wichtigen Infos zur Switch 2, inklusive eines Blicks auf die ersten Spiele. Eine große Liste zu den bereits bekannten Spielen und welche davon exklusiv auf der Switch 2 landen, findet ihr übrigens in unserem Übersichtsartikel:

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2: Alle bestätigten Launchtitel und weitere Spiele für die neue Konsole von Sören Diedrich

Natürlich haben wir uns auch schon innerhalb der Redaktion über unsere Switch-2-Favoriten ausgetauscht. Während Kollege Sören dem Release von Metroid Prime 4 entgegenfiebert, hat Mary nur noch Augen für Pokémon Colosseum und XD - Der dunkle Sturm - zwei Gamecube-Klassiker, die es als Virtual-Console-Edition nur für die Switch 2 geben wird.

Tech-Kollege Maxe ist ebenfalls heiß auf die alten Gamecube-Spiele und nennt F-Zero GX. Ansonsten freuen sich viele von uns natürlich auch noch auf Mario Kart World. Vielleicht schmieden wir auch schon Pläne, um in Zukunft in den Mittagspausen um die Wette zu fahren.

Aber genug von uns: Jetzt seid - wie gesagt - erstmal ihr an der Reihe. Stimmt oben bei der eingebetteten Umfrage ab, was euer Switch-2-Favorit ist und schreibt uns in die Kommentare, warum eure Wahl genau auf diesen Titel fällt. Wir sind gespannt auf eure Antworten.