Bis zu 1.000 Euro für ein Ticket, das man nicht benutzen kann: Nintendo Switch 2 lässt Scalper besonders dreist werden

Im Internet bieten Scalper personalisierte Tickets zu Preview-Events der Switch 2 an. (Bildquelle: Nintendo)

Bei der offiziellen Vorstellung der Switch 2-Konsole hat Nintendo angekündigt, dass in verschiedenen Städten Vorschau-Events abgehalten werden.

Ab dem 4. April können eingeladene Spieler in Städten wie Paris, New York oder Berlin an den Events teilnehmen. Seit Montag informiert Nintendo Spieler, die am Losverfahren teilgenommen haben, über die Teilnahme.

Das ist passiert: Scalper bieten Tickets zu den Events für teilweise 1.000 US-Dollar auf Marktplätzen wie eBay an. Als Scalper werden Personen bezeichnet, die sich limitierte oder begehrte Produkte besorgen, um sie mit Profit weiterzuverkaufen.

2:22 Nintendo Switch 2 ist da: Trailer enthüllt die neue Konsole im Detail und zeigt erstes Spiel

Die Hands-On-Tickets sind streng limitiert, das weckt Begehrlichkeiten. Nintendo hält die Vorschau-Events nur in wenigen Städten ab. Wie viel Spieler pro Tag teilnehmen, ist nicht bekannt.

Aber Achtung: Laut Nintendo sind die ausgestellten Tickets personalisiert und nur einmal benutzbar.

Die Tickets sind demnach nicht übertragbar. Nintendo könnte also Spieler, die ein Ticket erwerben, beim Event abweisen.

Momentan scheint sich die Situation, zumindest auf eBay, beruhigt zu haben. Auf der deutschen eBay-Webseite gibt es keine Hands-On-Tickets zu kaufen. Auf der US-amerikanischen nur ein Ticket für 40 US-Dollar, allerdings mit einer Restlaufzeit von fast fünf Tagen.

Bei Kleinanzeigen gibt es zwei Anzeigen, in denen Tickets für das Event gesucht werden.

Für den 2. April hat Nintendo eine Direct angekündigt. Dort sollten weitere Details zur Konsole bekannt gegeben werden.

Laut Nintendo soll es aber zumindest beim Verkaufsstart der Switch 2 nicht zu Lieferengpässen kommen. Nintendo könnte bis zu 20 Millionen Switch 2 im ersten Verkaufsjahr in den Handel geben. Analysten wie Mat Piscatella, Geschäftsführer der Videospielsparte von Circana, gehen aber im Laufe des ersten Jahres von Lieferengpässen aus.

Nun seid ihr gefragt. Habt ihr an der Verlosung teilgenommen und vielleicht sogar eine Zusage erhalten? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.