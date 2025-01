Für die Switch 2 gibt es in Sachen Spiele-Nachschub jetzt phänomenale Nachrichten vom Xbox-Boss

Die Switch 2 wird in Zukunft wohl jede Menge bekannte Namen aus dem Xbox-Lager beheimaten.

Welche Spiele erscheinen für die Switch 2? Wir lehnen uns mal richtig weit aus dem Fenster und sagen Super Mario, Zelda und Metroid! Spaß beiseite: Die Eingangsfrage beschäftigt derzeit viele Spielefans, denn beim offiziellen Reveal der Switch 2 gab es bis auf ein brandneues Mario Kart noch nicht viel zu sehen.

Jetzt gibt es Neuigkeiten - aber nicht von Nintendo, sondern von Xbox-Chef Phil Spencer. Der hat nämlich in einem neuen Podcast eine sehr wichtige Aussage getätigt.

Xbox-Spiele landen auch auf der Switch 2

In der neuesten Ausgabe des Podcasts Gamertag Radio gibt sich Phil Spencer die Ehre. Das Interview dreht sich vor allem darum, wie die Marke Xbox in Zukunft auf weiteren Plattformen vertreten sein soll. Natürlich wendet sich das Gespräch auch der Switch 2 zu und hier sagt Spencer etwas sehr Wichtiges:

Ich freue mich wirklich darauf, [die Switch 2] mit den Spielen zu unterstützen, die wir haben.

Damit ist es so gut wie sicher, dass wir auf der neuen Nintendo-Konsole allerlei bekannte Namen aus dem Hause Xbox sehen werden. Ab Minute 13:20 geht's los, wenn ihr euch den Part im Interview selbst anschauen möchtet:

Welche Spiele könnten auf der Switch 2 landen?

Bereits für die erste Switch sind einige Titel aus dem Hause Microsoft erschienen. Minecraft etwa, oder auch Doom (2016), wobei dessen Publisher Bethesda zum Zeitpunkt des Switch-Ports noch nicht von Microsoft aufgekauft worden war.

In Zukunft sollten wir uns auf noch viel größere Namen einstellen, etwa …

… Halo

… den Flight Simulator

… Gears of War

… Fable

… Diablo

… Forza

… Call of Duty, Age of Empires und viele mehr.

Auch Ports von bereits erschienenen Hits wie Indiana Jones und der Große Kreis für die Switch 2 sind nach der Quasi-Bestätigung seitens Phil Spencer allemal vorstellbar.

Die Switch 2 würde somit auf einen Schlag einen riesigen Stapel alter und potenziell neuer Hits erhalten, die ihr unterwegs spielen könnt. Bestätigt ist all das aber noch nicht. Frühestens zur Nintendo Direct am 2. April 2025 wissen wir mehr, denn dann will der japanische Hersteller endlich mit handfesten Infos zur neuen Hybrid-Konsole rausrücken.

Das Xbox-Spielejahr 2025 sieht schon jetzt sehr rosig aus. Am 8. April geht es mit dem Action-Adventure South of Midnight los, ehe nur wenige Tage später, am 24. April, das Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 erscheint.

Am 15. Mai öffnen sich dann in Doom: The Dark Ages mal wieder die Höllenpforten, ehe im Herbst 2025 dann Ninja Gaiden 4 vor der Tür steht. Ob einige oder gar alle dieser Spiele ebenfalls auf der Switch 2 landen? Abwarten!