Die unerwartete Rettung des gestrandeten Astronauten in No Man's Sky, der nur noch auf's Ende wartete

Ein Reddit-Nutzer hat nach Monaten der Hoffnungslosigkeit nun wieder einen Grund zur Freude.

Vor wenigen Tagen berichteten wir über Spirited_Ad3028, den hoffnungslosen Astronauten, der in No Man's Sky auf einem lebensfeindlichen Planeten strandete und nur noch auf sein Ende warten konnte. Doch jetzt kam die unerwartete Wendung: Durch den Tipp eines Reddit-Nutzers fand er einen Weg, doch noch zu fliehen. Gefeiert wurde das mit einem kurzen YouTube-Video.

Endlich habe ich diesen Höllenplanet verlassen

Was ist passiert? Der Reddit-Nutzer Spirited_Ad3028 veröffentlichte einen Beitrag, in dem erklärte, dass sein Permadeath-Run in No Man's Sky nun beendet sei. Er strandete ohne Treibstoff auf einem lebensfeindlichen Planeten, umrandet von nichts als Ozean. Der Beitrag ging viral und rief sogar den Chefentwickler Sean Murray auf den Plan. Die gesamte Geschichte findet ihr hier.

Die Community eilte zur Hilfe: Um von dem Planeten fliehen zu können, brauchte Spirited_Ad3028 Ferrit, also Treibstoff. Doch außerhalb seines Schiffs würde er bereits nach wenigen Sekunden sterben und versuchte bereits, durch zielloses Feuern auf Ferrit zu stoßen - ohne Erfolg. Wo sollte der Treibstoff also noch herkommen können? Die Community hatte da zum Glück eine Idee, die der Astronaut in einem YouTube-Video teilte!

Das Video trägt den Titel Endlich habe ich diesen Höllenplanet verlassen . Es zeigt vor allem, wie Spirited_Ad3028 es nach drei Monaten doch noch schaffte, sein Raumschiff zurück ins Weltall zu befördern. In der Beschreibung erklärt er:

Ich war auf diesem Planeten gefangen und habe den Spielstand für drei Monate aufgegeben. (...) Ein Reddit-Post, der über eine Million Aufrufe erhalten hat, half mir zu fliehen. Jemand erwähnte, dass ich für das letzte bisschen Ferrit meinen Scanner auseinandernehmen solle (ich wusste nicht, dass das geht). Danke!

So konnte der Spielstand und das Leben des virtuellen Astronauten doch noch gerettet werden, nur weil er sein Leid auf Reddit teilte. Ein herzerwärmender Abschluss für eine tragische Geschichte aus der Welt der Videospiele. Jetzt bleibt nur die Frage: Wann kommt die Verfilmung? @Christopher_Nolan

Habt ihr jetzt auch Lust auf das Sci-Fi-Survival-Spiel No Man's Sky bekommen? Dann schaut doch mal in unserem aktuellen Nachtest vorbei. Dort konnte das Spiel eine Wertung erhalten, die wir vor einigen Jahren noch für unmöglich gehalten haben. Außerdem findet ihr dort die Geschichte, wie die Entwickler den 600-Stunden-Spielstand eines Spielers gerettet haben.