Die Entwicklungsgeschichte von No Man's Sky »kompliziert« zu nennen, wäre wohl eine ziemliche Untertreibung. Angefangen mit Morddrohungen an den Entwickler wegen der Release-Verschiebung, über eine Ermittlung der Werbeaufsicht wegen irreführender Werbung, gab es immer viel Wirbel um das Spiel, das zum Launch nicht die großen Versprechen einlösen konnte.

Inzwischen hat No Man's Sky aber seine technischen Macken größtenteils in den Griff bekommen und mit Multiplayer, Basenbau, neuen Missionen oder Charakteranpassung so viele neue Features gewonnen, dass man es fast schon als ein neues Spiel bezeichnen könnte.

Für Fans des Spiels ist das Grund genug, den Entwicklern bei Hello Games auf eine rührende Art einfach mal »Danke« zu sagen: Per Spendenkampagne über GoFundMe sammelten Mitglieder der Reddit-Community rund 3.000 US-Dollar für eine Werbefläche in der Nähe des Studios im englischen Guildford.

Entwickler ist überwältigt

Diese warmherzige Geste lies auch den Entwickler natürlich nicht kalt. Studiochef Sean Murray twitterte: »Unsere Community hat eine Werbetafel bei unserem Studio gekauft, um Danke zu sagen. Oh. Mein. Gott.«

our community has bought the billboard outside our office to say Thank You



Oh. My. God.https://t.co/oGTjFI4WWG — Sean Murray (@NoMansSky) June 13, 2019

Mit dem gesammelten Geld soll aber nicht nur das Plakat, sondern auch Bier und Mittagessen für das Studio finanziert werden. Mit dem übrigen Geld will man Spiele an kranke Kinder verschenken.

Als ursprüngliches Ziel der Kampagne waren 1.750 Dollar angepeilt - nach nur 14 Stunden hatte man diese Summe bereits geknackt. »Wenn wir das schon an einem Tag schaffen, dann stellt euch mal vor, was wir für Kinder tun könnten, die wirklich die Freude und die Ablenkung brauchen könnten, die Spiele bieten«, schreibt der Initiator der Aktion.

