Nvidia spricht über DLSS 5: »Ein Spiel braucht mehr als ein schönes Bild«

Nvidia will DLSS 5 in den kommenden Tagen ausführlicher vorstellen.

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Jonas Herrmann
20.07.2026 | 11:55 Uhr

Besonders das Bild von Grace aus Resident Evil Requiem hatte viel Kritik an DLSS 5 ausgelöst. (Bildquelle: Nvidia) Besonders das Bild von Grace aus Resident Evil Requiem hatte viel Kritik an DLSS 5 ausgelöst. (Bildquelle: Nvidia)

Mit der Enthüllung von DLSS 5 im März 2026 sorgte Nvidia für eine Welle von Kritik. Viele Spieler und Entwickler empfanden den »KI-Filter« als unangebracht und respektlos.

Nun steht eine neue Präsentation kurz bevor, und ein hochrangiger Nvidia-Mitarbeiter ordnet die Technologie vorab ein.

Nvidia äußert sich zu DLSS 5

Edward Liu ist »Director of Applied Deep Learning Research« bei Nvidia und wird zusammen mit anderen Mitarbeitern am 20. Juli 2026 auf der Nvidia Keynote auf der Siggraph 2026 zu Wort kommen. Schon ein paar Tage davor hat er einen längeren Post auf X veröffentlicht, in dem er sich zu DLSS 5 äußert.

Video starten 12:11 Das Internet brennt: Nvidia DLSS 5 soll Spiele-Grafik “realistisch” machen und alle hassen es!

Er schreibt dort, dass sich DLSS 5 stark von den vorhergehenden Versionen unterscheidet. Bisher ging es nämlich in erster Linie darum, »mehr Pixel, zusätzliche Frames, saubereres Licht« mithilfe von KI zu erzeugen. Über DLSS 5 schreibt Liu:

»Generative Modelle können bemerkenswert fotorealistische Bilder erzeugen. Doch ein Spiel braucht mehr als nur schöne Bilder. Jedes Einzelbild muss mit der Welt übereinstimmen, die seine Schöpfer entworfen haben: dieselbe Geometrie, dieselben Figuren, dieselbe erzählerische Absicht.«

Auf der Bühne will er genauer erklären, wie die Technologie dieses Ziel erreichen soll. Möglicherweise soll so auch die Kritik an DLSS 5 entschärft werden.

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Was wurde bisher kritisiert? In der ersten Präsentation von DLSS 5 wurden mehrere Spiele gezeigt, die durch die Technologie teilweise vollkommen anders aussahen. Die demonstrierten Bilder erinnerten viele direkt an »KI-Slop«, also durch KI erstellte Bilder, die in den letzten Monaten Social Media geflutet haben.

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Die Angst vieler Spieler und Kunstschaffender war, dass es in Zukunft einfach einen »KI-Filter« von Nvidia gäbe, durch den Spiele dann zwar sehr realistisch, aber eben auch komplett austauschbar aussehen würden. Nvidia hatte direkt erklärt, dass die Vision der Entwickler durch DLSS 5 nicht verändert, sondern nur umgesetzt werden soll.

Nvidia-Chef Huang: Die Kritiker von DLSS 5 »liegen komplett falsch«

Möglicherweise zeigt Nvidia in den kommenden Tagen neues Material und vielleicht sogar ausführliches Gameplay, das den Einsatz und den Nutzen von DLSS 5 besser veranschaulicht als stark veränderte Gesichter von beliebten Spielfiguren. Angesichts der aktuellen Hardware-Preise ist trotzdem nur schwer vorstellbar, dass die Technologie schon bald im Mainstream ankommt.

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