RTX 3080 Ti und 3070 Ti: Neue Gerüchte zu Release, Specs und Preisen

Die Situation auf dem Grafikkartenmarkt ist und bleibt sehr angespannt, woran sich auch in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich nichts ändern wird. Dennoch deutet sich an, dass Nvidia relativ zeitnah die Veröffentlichung von zwei neuen RTX-Grafikkarten plant.

Um welche Grafikkarten geht es? Nach der RTX 3060 Ti sollen auch die höheren GPU-Reihen eine Ti-Variante bekommen, genauer gesagt die RTX 3080 Ti und die RTX 3070 Ti. Erstere würde sich zwischen RTX 3090 und RTX 3080 platzieren, letztere zwischen RTX 3080 und RTX 3070.

Wie schnell werden die neuen Ti-Modelle?

Bei unseren aktuellen Benchmarks, die ihr im unten verlinkten Test findet, ist die Lücke zwischen der RTX 3080 und der RTX 3070 mit etwa 35 Prozent in 4K klar größer als die Lücken zwischen der RTX 3090 und der RTX 3080 (ca. zwölf Prozent). Die von Videocardz veröffentlichten technischen Daten passen da nicht wirklich zu.

61 11 Mehr zum Thema RX 6700 XT im Test - Benchmarks gegen RTX 3070 und 3060 Ti

Denn sollten sie stimmen, würde sich die RTX 3070 Ti nur sehr geringfügig von der RTX 3070 unterscheiden, während die RTX 3080 Ti stärkere Unterschiede zu der RTX 3080 aufweist:

Vorteile der RTX 3080 Ti gegenüber der der RTX 3080*:

etwas mehr Videospeicher (12,0 GByte statt 10,0 GByte)

mehr Shader-Einheiten (10.240 statt 8.704)

mehr Raytracing-und Tensor-Kerne (80/320 statt 68/272)

höhere Speicherbandbreite (864 GByte/s statt 760 GByte/s)

Vorteile der RTX 3070 Ti gegenüber der RTX 3070*:

etwas mehr Shader-Einheiten (6.144 statt 5.888)

minimal mehr Raytracing-und Tensor-Kerne (48/192 statt 46/184)

schnellerer Speicher (8,0 GByte GDDR6X statt 8,0 GByte GDDR6)

* im Falle der Ti-Modelle gibt es noch keine offiziellen Angaben

Wann sollen die Karten kommen?

Laut Videocardz erscheint die RTX 3080 Ti ungefähr in drei bis vier Wochen beziehungsweise Mitte April. Etwa sechs Wochen später soll die RTX 3070 Ti folgen, also Ende Mai.

Wie teuer werden die neuen Ti-GPUs sein?

Preise sind noch nicht bekannt, falls die Karten überhaupt wirklich erscheinen. Die Preissituation der bereits veröffentlichten Modelle gibt aber die Richtung vor und stellt sich folgendermaßen dar:

Geforce RTX 3090 UVP: 1.549 Euro

Händler: ab ca. 2.800 Euro

Ebay: ab ca. 2.500 Euro Geforce RTX 3080 UVP: 719 Euro

Händler: ab ca. 2.300 Euro

Ebay: ab ca. 1.700 Euro Geforce RTX 3070 UVP: 519 Euro

Händler: ab ca. 1.300 Euro

Ebay: ab ca. 1.000 Euro

Die UVP der RTX 3070 Ti dürfte demnach etwa bei 600 Euro liegen, für die tatsächlichen Preise im Handel und bei Ebay rechnen wir mit Kosten im Bereich von 1.200 und 1.600 Euro.

Bei einer möglichen RTX 3080 Ti ist von einer knapp vierstelligen UVP auszugehen, wer die Karte kaufen will, muss vermutlich ungefähr 2.000 bis 2.400 Euro dafür ausgeben.

Warum wir an den hohen Preis auch selbst Schuld tragen, erfahrt ihr in der folgenden Kolumne bei GameStar Plus:

156 31 Mehr zum Thema Wo kommen die irren Preise für Grafikkarten bei Ebay her?

Wie steht es um die Verfügbarkeit?

Laut bisherigen Informationen soll Nvidia zwar auch für die neuen Modelle eine Sperre der Mining-Leistung planen, um die Verfügbarkeit für Spieler zu verbessern. Das hat bei der RTX 3060 allerdings nur kurz gehalten und lässt sich wohl auch mit einem simplen HDMI-Dummy umgehen (via Hardwareluxx). Außerdem ist fragwürdig, ob dieser Ansatz überhaupt bei der Verfügbarkeit für Spieler helfen kann.

Da die Chip-Produktion in den nächsten Wochen nicht überraschend deutlich schneller vonstatten gehen dürfte, gilt unterm Strich Folgendes: Auch für die neuen Modelle ist mit einer vergleichbar schlechten Verfügbarkeit zu rechnen wie bei den aktuellen Karten.

Bei all diesen eher schlechten Nachrichten tut etwas Abwechslung gut. Vielleicht könnt ihr euch ja genau so über eine mögliche Rückkehr der Lightguns freuen wie unser Video-Redakteur Andreas Sperling. Alle Infos dazu bekommt ihr in den oben verlinkten Hardware- und Tech-News.