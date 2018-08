Nvidia Geforce RTX - High-End-Grafikkarten wohl mit neuem Kürzel

Die Gerüchte rund um die kommende Geforce-Generation von Nvidia waren schon verwirrend genug, doch nun gibt es einen offiziellen Hinweis, der für noch mehr Spekulationen sorgt. Bisher waren immer zwei Codenamen im Gespräch, wenn es um die GPU-Architektur der neuen Grafikarten geht: Turing und Ampere.

Wie Videocardz meldet, hat sich Nvidia nun tatsächlich Turing als Markenzeichen eintragen lassen und damit zumindest die Existenz eines Produktes mit dieser Bezeichnung bestätigt. Noch interessanter ist aber, dass Nvidia auch zwei Markenzeichen beantragt hat, die ein neues Kürzel bei neuen Grafikkarten betreffen. Es könnte also künftig Modelle aus den Serien Geforce RTX und Quadro RTX geben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es sich hier nur um Tools oder einen Marketingnamen für Software handelt.

Es ist aber auch ein Video aufgetaucht, in dem Informationen zu sehen sind, die aus einer internen Präsentation von Nvidia stammen. Sollte das stimmen, wird es keine Geforce GTX 1180 oder Geforce GTX 2080 geben, sondern eine Geforce RTX 2080. Darunter soll eine Geforce RTX 2070 angesiedelt sein, während es bei den Modellen 2060 und 2050 bei GTX bleiben soll. Die Leistung einer Geforce RTX 2080 soll acht Prozent über einer Geforce GTX 1080 Ti und 50 Prozent über einer Geforce GTX 1080 liegen, die Geforce RTX 2070 wäre 17 Prozent schneller als eine Geforce GTX 1080.

Die beiden RTX-Modelle sollen im August vorgestellt werden, die neuen GTX-Grafikkarten erst im November. Ebenfalls für August wäre eine Titan RTX geplant, die 15 Prozent schneller als eine Titan V sein und 50 Prozent schneller als eine Geforce GTX 1080 Ti sein soll. Was an diesen Angaben stimmt oder nicht, zeigt sich vielleicht zum Teil schon in einer Woche auf der Geforce Gaming Celebration.