Nvidia Ampere: Wieder RTX-3000-Benchmarks aufgetaucht

Am 1. September stellt Nvidia seine neuen Grafikkarten vor. Den passenden Stream könnt ihr live und kommentiert auf GameStar.de beziehungsweise auf unserem Twitch-Kanal MAX verfolgen. Wie schnell die RTX-3000-Modelle sind, will der oft gut informierte Twitter-Nutzer kopite7kimi bereits im Vorfeld wissen.

Um welche Benchmarks geht es? Es handelt sich einmal mehr um Werte aus dem Benchmark Time Spy Extreme (als TSE abgekürzt). Im Vergleich mit einer Founders Edition der RTX 2080 Ti sehen die Angaben folgendermaßen aus:

RTX 3090 FE ca. 10.000 Punkte ca. 56 Prozent schneller als 2080 Ti RTX 3080 FE ca. 8500 Punkte ca. 32 Prozent schneller als 2080 Ti RTX 2080 Ti FE ca. 6.300 Punkte ca. 50 Prozent schneller als 1080 Ti GTX 1080 TI FE ca. 4.200 Punkte -

Das entspricht ziemlich genau den Ergebnissen, die kopite7kimi bereits vor einigen Wochen genannt hat. Er leitet seinen Twitter-Beitrag dazu passend mit den Worten »Update the benchmark« ein. Ob dieses Update auf eigenen Messungen oder den Angaben anderer basiert, sagt er aber nicht.

Ist das Leistungsplus realistisch?

Machbar sollte ein solcher Leistungssprung für Nvidia durchaus sein, schließlich ist die RTX 2080 Ti im Time Spy Extreme ebenfalls etwa 50 Prozent schneller als ihr Vorgänger in Form der GTX 1080 Ti.

Synthetischer Benchmark vs. Spiele-Benchmark: Vergleicht man diese beiden Grafikkarten in unserem aktuellen GPU-Testsystem, fällt der Vorsprung in tatsächlichen Spielen mit durchschnittlich 35 Prozent allerdings geringer aus:

Selbst wenn eine mögliche RTX 3090 im Time Spy Extreme über 50 Prozent schneller als die RTX 2080 Ti sein sollte, kann es also dennoch gut sein, dass in Spielen weniger von diesem Vorsprung übrig bleibt. Entscheidend wird außerdem sein, zu welchem Preis man die Mehrleistung bekommt.

Lange gedulden müssen wir uns Dank des Nvidia-Streams am 1. September um 18 Uhr immerhin nicht mehr, bis es endlich offizielle Details zu der neuen Ampere-Generation gibt. Tests und unabhängige Benchmarks sollten danach ebenfalls nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.