Nvidia: Mit eurem RTX-5000-Favorit habe ich nicht gerechnet

Eine dezente Fehleinschätzung meinerseits, die ich uns zugegebenermaßen leicht hätte ersparen können.

Nach der Vorstellung von Nvidias Ende Januar kommenden RTX-5000-Grafikkarten der Blackwell -Generation haben wir ein klares Bild von den neuen GPUs.

Bei etwa 2.800 Stimmen liefern sich die RTX 5080 und die RTX 5070 Ti ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Auf dem Platz dahinter gilt das Gleiche für die RTX 5090 und die Option Sie überzeugen mich alle nicht . Genau eine dieser beiden Optionen hätte ich eher auf dem ersten Platz vermutet als die RTX 5080 und die RTX 5070 Ti.

Lasst mich kurz erklären, wieso:

Die Antwort darauf liefert ihr selbst in den zahlreichen Kommentaren zu unserer Umfrage-News (an dieser Stelle übrigens vielen Dank für eure rege Beteiligung!).

Denn während ich die neuen Karten primär aus dem Was tut sich technisch im Vergleich zum Vorgänger? -Blickwinkel betrachtet habe, spielt bei eurer persönlichen Favoritenwahl natürlich eine große Rolle, welche GPU ihr derzeit besitzt, und das ist eben nicht immer eine RTX-4000-Grafikkarte.

Ebenfalls nicht zu vergessen ist, dass die RTX 5080 zum Release ein gutes Stück günstiger als ihr Vorgängermodell für damals 1.469 Euro ausfällt, auch wenn der Preis der 5080 mit 1.169 Euro immer noch sehr hoch liegt.

GameStar-Nutzer raven1386

Mein Favorit ist die RTX 5080, auch wenn die 16 GB VRAM ein wenig enttäuschend sind, ebenso die minimale Steigerung der Shader und CUs.

Aber andererseits ist der Preis auch in Ordnung und deutlich niedriger, als im Vorfeld vermutet wurde.

Da ich mit meiner RTX 3080 mit 10 GB hinterherhinke und schon einige Probleme in so manchem Spiel in 3440 x 1440 habe, werde ich definitiv nicht mehr warten und mir eine RTX 5080 holen.

Die RTX 5090 kostet ja doppelt so viel, das wäre mir viel zu teuer. Bis 1.800 € wäre okay gewesen, aber über 2.300 € ist echt heftig.