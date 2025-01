Nvidia RTX 5080: Neue Grafikkarte soll laut Leak noch diesen Monat erscheinen

Nvidias neue RTX 5080-Grafikkarte könnte bereits in wenigen Tagen vorgestellt werden.

Nvidias neue Generation von RTX-5000-Grafikkarten wird mit Spannung erwartet. Noch sind wichtige Details von RTX 5080 und Co. aber nicht bekannt.

Das auf Hardware spezialisierte IT-Magazin HKEPC aus Hongkong soll nun die Termine der Grafikkarte verraten haben. Der Artikel auf der HKEPC-Webseite ist allerdings als Gerücht gekennzeichnet.

Im Detail:

Nvidia soll die Grafikkarte RTX 5080 bereits am 6. Januar 2025 vorstellen.

Ab dem 21. Januar kommt die Karte in den Handel.

Zeitlich deckt sich die Ankündigung mit dem Beginn der CES 2015 in Las Vegas. Nvidia-Chef Jensen Huang soll die Fachmesse am 6. Januar 2025 eröffnen. Um 18:30 Ortszeit, also 3:30 nachts unserer Zeit, wird die Keynote auf dem offiziellen YouTube-Kanal live übertragen.

2:16 NVIDIA feiert mit einem Video die besondere Beziehung zu Japan

Autoplay

In der Vergangenheit hat Nvidia während der Veranstaltung neue Grafikkarten vorgestellt. In den letzten Jahren allerdings nie eine neue Generation angekündigt.

HKEPC berichtet, dass Nvidia die Grafikkarten RTX 5080, RTX 5090 sowie RTX 5090 D eventuell nicht zeitgleich in den Handel kommen werden.

Mit einer Veröffentlichung am 21. Januar 2025 würde Nvidias neue Grafikkarte nur wenige Tage nach Intels Arc B570 erscheinen.

Auch AMD plant eine Veröffentlichung von neuen Grafikkarten Ende Januar. Hier soll das Augenmerk auf den Grafikkarten Radeon RX 9070 XT und RX 9070 liegen.

Nun seid ihr gefragt. Habt ihr bereits eine der neuen Grafikkarten im Visier? Plant ihr vielleicht sogar schon einen Kauf? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.