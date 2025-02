Schlechte Nachrichten zu Nvidias Top-Modell: Es passiert wohl wieder das, was nicht mehr passieren sollte

Auch bei der RTX 5090 kann es wohl wieder gravierende Probleme mit dem Stromanschluss geben (Bildquelle: rechtes Bildelement stock.adobe.com – hazem)

Kurz nach Release der Geforce RTX 4090 von Nvidia im Jahr 2022 kam es zu alarmierenden Berichten über geschmolzene Stromkabel. Die Geschichte wiederholt sich nun im Falle der RTX 5090.

Das ist passiert:

Im Subreddit zu Nvidia hat ein Nutzer Fotos und genauere Informationen zu einem entsprechenden Vorfall mit seiner Geforce RTX 5090 Founders Edition geteilt.

Statt des mitgelieferten 12VHPWR-Stromkabels hat er ein Modell von Moddiy verwendet. Es entspricht allerdings dem Standard und hat zuvor zwei Jahre lang problemlos bei seiner Geforce RTX 4090 funktioniert.

Besonders bemerkenswert: Auch am Netzteil ist der Stromanschluss angeschmolzen. Es handelt sich um ein Asus Loki SFX-L mit 1.000 Watt. Im Falle der RTX 4090 war dagegen meist nur der Anschluss an der Grafikkarte selbst betroffen.

Wie Videocardz berichtet, gibt es mindestens einen weiteren bekannten User-Bericht dieser Art, genauer gesagt von der Webseite El Chapuas Informatico.

In diesem Fall wurde sogar ausschließlich der Anschluss am Netzteil beschädigt, die Grafikkarte selbst blieb also intakt. Hier kam aber ebenfalls nicht das von Nvidia mitgelieferte Kabel zum Einsatz, das ihr auch in unserem Unboxing der GPU seht:

4:52 RTX 5090 Unboxing - Erster Eindruck von Nvidias neuer Flaggschiffgrafikkarte

Autoplay

Wie viele Sorgen müssen sich RTX-5000-Besitzer machen?

Auch wenn die RTX-5000-Generation zum Release schlecht verfügbar ist, fällt die Zahl an Berichten über Probleme mit geschmolzenen Stromanschlüssen noch sehr gering aus.

Außerdem können hier Anwenderfehler wie nicht korrekt eingerastete oder (zu) stark gebogene Kabel zu Problemen führen, die sich grundsätzlich vermeiden lassen.

Allerdings gibt der Spieler im Nvidia-Forum glaubhaft an, dass er auf diese Aspekte geachtet hat und er sich generell gut mit der Materie auskennt. Viel Raum für flexiblen Umgang mit Kabeln hat er in seinem sehr kompakten Gehäuse A4-H20 von Lian-Li indes nicht.

Interessant ist in dem Zusammenhang auch sein Hinweis, dass die Pins für den Stromanschluss an seinem Netzteil VIEL dünner seien als die an der RTX 5090. Ob das zu seinem Problem beigetragen hat, ist aktuell aber unklar.

Die wichtigsten Tipps, um so etwas zu verhindern Stellt sicher, dass das Stromkabel sowohl am Netzteil als auch an der Grafikkarte komplett eingerastet ist und sicher sitzt.

Verhindert unnötige Biegungen des Kabels, insbesondere an den beiden Enden.

Nutzt bei der Hardware mitgelieferte Kabel zu der Stromversorgung eurer Grafikkarte, wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt.

Überprüft in gewissen Abständen, ob das Kabel am Netzteil und der GPU noch ordentlich sitzt, aber ohne es unnötig an- und abzuschließen.

Ein etablierter Anschluss, der immer noch Probleme macht

Der 12VHPWR-Anschluss moderner Grafikkarten wurde bereits mehrfach überarbeitet, um solche Schwierigkeiten zu verhindern. Dass sie anscheinend dennoch immer noch auftreten können, ist für potenzielle Käufer und Besitzer eine sehr unschöne Situation.

Der sehr hohe Stromverbrauch der RTX 5090 könnte die Anfälligkeit für solche Probleme erhöhen. Mehr zu der Leistungsaufnahme der GPU erfahrt ihr in unserem großen Test:

Wir behalten die Situation weiter im Auge und kontaktieren auch Nvidia und Asus diesbezüglich.

Sollten weitere Fälle auftreten oder wir klare Aussagen seitens der Hersteller zu dem Problem bekommen, erfahrt ihr es auf GameStar Tech.

Kennt ihr jemanden, der mit schmelzenden Stromanschlüssen an seiner Grafikkarte zu kämpfen hatte oder wart ihr sogar selbst schon betroffen? Und wie geht ihr vor, um so etwas zu verhindern? Schreibt es gerne in die Kommentare!