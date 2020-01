Nvidia senkt Preis für RTX 2060 - Reaktion auf AMDs RX 5600 XT?

Nvidia hat den Preis für die Geforce RTX 2060 offiziell gesenkt. Bislang waren für die Founders Edition 369 Euro aufgerufen worden, nun sind es 319,99 Euro. Custom-Modelle werden ebenfalls günstiger, wie ein Blick auf die Produktseiten diverser Onlinehändler verrät.

So ist in den letzten Tagen zu beobachten, dass einige Boardpartner von Nvidia die Preise für die RTX 2060 teils deutlich reduziert haben. Ein Modell von Gainward beispielsweise fiel im Preis um über 12 Prozent, von 340 auf 299 Euro. Aber auch Modelle anderer Hersteller erfahren derzeit Preisnachlässe.

Warum sinken die Preise für die RTX 2060?

Nvidia selbst spricht bei alldem von normalen Marktentwicklungen für ein Produkt, das schon länger am Markt ist. Ein Grund für die Preissenkungen könnte aber auch die Radeon RX 5600 XT sein, die am 21. Januar erwartet wird. Sie soll AMD zufolge Nvidias GTX 1660 Ti deutlich überlegen sein und mit 279 US-Dollar (ohne Steuern) dabei in etwa dasselbe kosten - deutsche Preise sind aktuell aber noch nicht bekannt.

Chip Shader-Kerne Speicher Speicher-Interface Preis RTX 2060 TU106 1.920 6 GB GDDR6 192 Bit 319,99 Euro (Founders Edition) RX 5600 XT Navi 10 2.304 6 GB GDDR6 192 Bit 279 US-Dollar GTX 1660 Ti TU116 1.536 6 GB GDDR6 192 Bit ca. 280 Euro

Die RTX 2060 wiederum dürfte gegenüber der RX 5600 XT einen geringfügigen Leistungsvorsprung haben, auch wenn unabhängige Tests derzeit noch nicht vorliegen. Dazu kommen noch die proprietären Technologien RTX-Raytracing und Deep Learning Super Sampling (DLSS), welche trotz etwaiger Preisunterschiede für mögliche Kunden durchaus ausschlaggebend für eine Kaufentscheidung sein können.

Dennoch bleibt offen, wie gut sich die beiden Karten verkaufen werden. Die Radeon RX 5700 beispielsweise gibt es bereits ab rund 315 Euro und bietet dafür 8 GB statt 6 GB GDDR6-Videospeicher.

