Game Ready Treiber 576.02 ist da - Nvidia verspricht mehr als 40 wichtige Bugfixes

Der neue Nvidia-Treiber soll zahlreiche Probleme der vergangenen Monate beheben.

Seit ihrem Release kämpft die RTX 50-Generation von Nvidia mit zahlreichen Problemen. Auch treiberseitig sind bereits einige Bugs und Abstürze bekannt. Die Thematik ging zwischenzeitlich so weit, dass einige Entwicklerstudios aktiv davon abraten, den (damals) aktuellen 572.83-Treiber für ihre Spiele zu verwenden.

Nun soll es der Nvidia-Treiber 576.02 WHQL richten. Dieser dient zeitgleich auch als Release-Treiber für die RTX 5060 Ti, die am 16. April 2025 ihren Launch feierte.

Nvidia 576.02: Mehr als 40 Bugfixes

Bei der Länge der Updatenotizen ist es nicht unwahrscheinlich, dass Nvidia auf genau diesen Tag gewartet, um den neuen Treiber zu veröffentlichen, wie Videocardz schreibt; immerhin finden sich in 576.02 mehr als 40 behobene Probleme wieder. Den Download findet ihr wie immer auf der gewohnten Webseite der Geforce-Treiber oder über die Nvidia-App.

Die Bugfixes selbst lassen sich grob in drei Kategorien unterteilen:

Spielabstürze und Freezes

Die eingangs erwähnten Spiele Inzoi und The First Berserker: Khazan, die vom damaligen Nvidia-Treiber für die RTX 5000 abrieten, werden in den Patchnotizen zu 576.02 WHQL namentlich erwähnt: Spielabstürze, die auf die DirectX-Grafikinfrastruktur zurückzuführen sind, sollen nicht mehr vorkommen.

Ebenfalls sind Abstürze nach längerer Interaktivität (Star Wars Outlaws) oder bei bestimmten DLSS-Einstellungen laut Nvidia erledigt.

Darstellungs- und Grafikfehler

Grundsätzlich verspricht Nvidia in der RTX 50-Serie weniger Dithering-Effekte sowie die Problembehebung bei Darstellungsfehlern aufgrund von V-Sync oder Frame Generation.

In Spielen wie Control sollen Grafikartefakte und Bildflackern mit 576.02 WHQL der Vergangenheit angehören.

10:35 RTX 5090 lässt ihre Muskeln spielen - Kingdom Come: Deliverance 2 Gameplay in 4K

Autoplay

Stabilitäts- und Anzeigeprobleme

Auch die mehrfach berichteten Stabilitätsprobleme unter Windows 11 24H2 sollen mit 576.02 WHQL sind laut Nvidia behoben. Die RTX-Grafikkarten, die anstelle der normalen Anzeige einen schwarzen Bildschirm produzierten, sollen nun ebenfalls funktionieren.

Einige Probleme sind allerdings noch offen geblieben: Unter anderem nennt Nvidia noch Spielabstürze in Cyberpunk 2077 und Red Dead Redemption 2, die unter der RTX 50-Serie auftreten können.