So schön war Oblivion noch nie, doch eine wichtige Frage bleibt: Wie zufrieden seid ihr mit der Performance?

Die Reaktionen auf das letztlich nicht überraschend, aber dennoch relativ unvermittelt veröffentlichte Remaster von Oblivion haben deutlich gemacht, dass das Original aus dem Jahr 2006 in vielen Spielerherzen einen ganz besonderen Platz einnimmt.

Das gilt meinem Eindruck nach gleichermaßen für einen großen Teil von euch (inklusive mir selbst). Viele in der GameStar-Community haben sich also über das Remaster gefreut, auch wenn die fehlende (und mit einer Mod dennoch größtenteils nutzbare) deutsche Sprachausgabe für einigen Unmut sorgt.

Nachdem wir bereits eure generellen Eindrücke zum Remaster erfragt haben, interessiert uns nun im Speziellen, wie ihr die Performance beurteilt.

Nehmt dazu gerne an der folgenden Umfrage teil, die wir mit Blick auf die aktuelle Situation dennoch bewusst einfach gehalten haben (dazu gleich mehr).

Die Situation ist etwas kompliziert

Welchen Eindruck die Performance von Oblivion Remastered macht, hängt wie gehabt stark von der Plattform und der genauen Hardware ab, mit der ihr spielt. Außerdem kommt aktuell ein Hotfix hinzu, der die Situation unter bestimmten Bedingungen verschlechtern kann.

Wie meine Kollegin Natalie bereits gestern berichtet hat, betrifft das diejenigen von euch, die über den Xbox Game Pass spielen, in dem das Spiel enthalten ist. Hier sind die Einstellungen zum Upscaling via DLSS & Co. sowie zur Bildgenerierung per KI über die Frame Generation derzeit deaktiviert.

Es gibt zwar Workarounds, die Natalie in ihrem Artikel beschreibt. Dennoch gilt, dass Bethesda die Schwierigkeiten möglichst schnell in den Griff bekommen und die Optionen wieder für alle frei schalten sollte.

Lasst uns gerne zusätzlich zu der Teilnahme an der Umfrage in den Kommentaren genauer wissen, mit welcher Hardware ihr den Titel spielt, was für Einstellungen ihr dabei nutzt und wie gut das Remaster von Oblivion bei euch läuft!