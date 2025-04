Oblivion Remastered: Erster Hotfix entfernt wichtige Grafikoptionen in Game-Pass-Version – das könnt ihr tun

Bethesda veröffentlicht den ersten Hotfix für Oblivion Remastered und das kommt bei PC-Spielern gar nicht gut an.

Deutsch ist eine wunderbare Sprache. Denn wir haben Wörtchen wie »verschlimmbessern«. Das beschreibt den ersten Hotfix für Oblivion Remastered ziemlich gut. Am 25. April 2025 veröffentlicht Bethesda heimlich einen 1,9 GB großen Patch. Und der sorgt für Ärger bei PC-Spielern. Schauen wir uns das genauer an.

Hotfix entfernt DLSS und Co. aus Einstellungen

Laut eigener Aussage auf der Bethesda-Supportseite sollte der Hotfix nur ein paar Dinge im Backend angehen und keine Auswirkungen auf das Gameplay haben – weshalb wir bisher auch noch keine Patch Notes gesehen haben. Weiter heißt es:

[W]ir haben gesehen, dass die UI von einigen Microsoft-Store-Spielern [vom Hotfix] betroffen ist, was das Upscaling und Anti-Aliasing angeht. Alle Grafikeinstellungen, die vor dem Microsoft-Store-Hotfix angepasst wurden, sind weiterhin aktiv und funktionieren ganz normal. Allerdings könnt ihr diese Einstellungen aufgrund des Problems mit dem UI vorübergehend nicht anpassen.

Spielt ihr das Remaster also im Xbox Game Pass, sind die Optionen für DLSS, FSR, etc. ausgegraut und ihr könnt aktuell nichts anpassen. Eure vorher ausgewählten Einstellungen sollten aber weiter funktionieren. Bethesda arbeite gerade an einer Lösung, um das UI-Problem zu fixen. Wann genau wir mit einem Patch rechnen können, wissen wir allerdings noch nicht.

Konsolen-Versionen scheinen von den aktuellen Patch-Problemen nicht betroffen zu sein.

Hochskalierungstechniken könnt ihr aktuell in der Game-Pass-Version nicht anpassen.

Notlösung über Konsolenbefehle

Wenn ihr den Patch-Fehler umgehen und dennoch an euren Optionen herumspielen wollt, dann könnt ihr das über die Konsole machen, wie User Crafty-Wishbone3805 auf Reddit postet. Achtung: Das Benutzen der Konsolenbefehle deaktiviert Erfolge im Spiel.

Konsole öffnen : Drückt die #-Taste im Spiel

: Drückt die #-Taste im Spiel Für Frame Generation : Gebt »Altar.DLSS.FG.Enabled 1« (ohne die Anführungszeichen) ein

: Gebt »Altar.DLSS.FG.Enabled 1« (ohne die Anführungszeichen) ein Für DLSS: Gebt »Altar.UpscalingMethod 1« ein

In den Einstellung wird euch trotzdem nichts angezeigt, der UI-Fehler bleibt bestehen. So könnt ihr die Optionen aber trotzdem einstellen, wenn ihr ohne nicht auskommt.

Auch abseits des ersten Hotfixes klagen viele Spielerinnen und Spieler über Performance-Probleme, Abstürze, verschwindende Speicherstände und andere technische Probleme. Vieles davon wird als Kinderkrankheit der Unreal Engine 5 angesehen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald Bethesda weitere Patches und Hotfixes veröffentlicht. Schreibt uns in der Zwischenzeit gerne in die Kommentare, wie das Remaster auf eurem System läuft.