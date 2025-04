Oblivion Remastered: Wie gefällt euch die Neuauflage des 19 Jahre alten Klassikers?

Wie gefällt euch die Neuauflage von The Elder Scrolls 4: Oblivion? Verratet es uns in unserer Umfrage und in den Kommentaren!

Über 200.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler bei Steam, trotz Game Pass. 4 Millionen Spielerinnen und Spieler insgesamt. Sehr positive Rezensionen und Freudentränen bei langjährigen Fans: Bethesdas Plan geht voll auf. Am 22. April 2025 veröffentlicht der Publisher überraschend das Remaster eines 19 Jahre alten Klassikers – und wir wollen natürlich von euch wissen: Wie gefällt euch Oblivion Remastered?

Wie gefällt euch das Remaster?

Die größte Änderung von Oblivion Remastered im Vergleich zum Original sticht sofort ins Auge: Denn die Neuauflage erstrahlt in neuer UE5-Pracht mit neuen Charaktermodellen, neuen Landschaften und überarbeiteten Animationen. Auch ein paar Gameplay-Änderungen hat sich das Entwicklerteam erlaubt: So müsst ihr nicht mehr Gewichte mit eurem kleinen Zeh stemmen, um eure Intelligenzwerte zu steigern – stattdessen verteilt ihr pro Level-Up eure Punkte so, wie ihr sie für euren Build haben wollt.

Außerdem wurden zusätzliche Aufnahmen für die Vertonung aufgenommen, sodass Charaktere jetzt noch mehr Sprechzeilen haben. Das ist allerdings auch gleichzeitig der Grund dafür, dass es diesmal keine deutsche Sprachausgabe gibt. Natürlich könnt ihr aber Untertitel und das UI auf Deutsch stellen.

Es ist also nicht alles gleich besser im Remaster. Das nervige Gegner Scaling haben die Entwickler beispielsweise nicht gefixt. Auch technisch läuft es nicht immer rund. Ghosting, merkwürdige Spiegelungen, Stotterer und Performance-Einbrüche und ein verbuggter erster Hotfix trüben die Freude vieler Spielerinnen und Spieler über den überraschenden Release.

Fun Fact: Den legendären Pferderüstungs-DLC bekommt ihr jetzt mit der Basisversion des Spiels. Allerdings gibt es eine neue Pferderüstung, die ihr nur in der Deluxe-Edition bekommt, für die ihr nochmal 9,99 Euro mehr zahlen müsst.

Aber wir wollen natürlich wissen, wie es bei euch läuft! Kehrt ihr nach 19 Jahren zurück – oder feiert ihr mit dem Remaster euer Oblivion-Debut? Wie gefallen euch die Gameplay-Änderungen? Wie gut ist die Performance auf eurem Rechner oder eurer Konsole? Stimmt oben in unserer Umfrage ab und erzählt uns gerne von euren Eindrücken und Geschichten in den Kommentaren!