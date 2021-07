Of Pawns & Kings ist in erster Linie eines: Ein Herzensprojekt. Ingo Stuckenbrock arbeitet seit über 25 Jahren an diesem Point-and-Click-Adventure und hat seine Reise und seine Erfahrungen in einer Folge GameStar TV geteilt:

Die Folge fand viel Anklang und Zuspruch in der GameStar-Community. panikspatz kommentierte unter dem Video:

"Wahnsinn wie man hier die Leidenschaft für das Projekt im Video spürt!"

Worum geht's in Of Pawns & Kings?

Das Point-and-Click-Adventure will den Geist von Klassikern wie Monkey Island und Riven einfangen. Es geht dabei um einen Teenager namens Nik, der sich auf die Suche nach seinem Großvater macht und immer tiefer in dunkle Familiengeheimnisse gezogen wird.

In Of Pawns & Kings soll es zwei spielbare Charaktere geben, über zehn Story-Kapitel, sowie eine düstere Story mit Plot-Twist. Das Projekt soll für PC auf Steam und GoG erscheinen.

Kickstarter-Kampagne gestartet

Viele zeigten an der damals angekündigten Kickstarter-Kampagne: Diese ist am 1. Juli gestartet. Entwickler Ingo Stuckenbrock will zusammen mit seinem kleinen Team insgesamt 50.000 Euro für die Fertigstellung der Entwicklung via Kickstarter einnehmen. Einen kleinen Teil haben sie bereits gesammelt.

Hier geht's zur Kickstarter-Kampagne von Of Pawns & Kings

Für einen Beitrag von 35 Euro könnt ihr das Projekt unterstützen und als Belohnung eine digitale Kopie des Spiels erhalten, sobald es fertig ist. Als Release-Datum ist aktuell Januar 2023 angegeben und laut Entwickler auch realistisch.

Wenn ihr euch darüber hinaus für das Projekt interessiert, findet ihr bei uns im GameStar-Forum ein Thread vom Entwickler, der euch gerne weitere Fragen zum Spiel beantwortet. Dort findet ihr auch alle weiteren Links und Kanäle zum Spiel.