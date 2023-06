Spieler steckt 22.000 Stunden in MMO-Klassiker, um eine Liste abzuhaken

Im Durchschnitt brauchen Leute 30 bis 40 Stunden für ihren Führerschein. Um Französisch auf Muttersprachenniveau zu beherrschen, solltet ihr etwa 1.000 Stunden einplanen. Und 22.000 Stunden ... also 919 Tage ..., puh, in der Zeit lässt sich schon sehr, sehr viel machen, schließlich reden wir hier von über zwei Jahren reiner Lebenszeit.

Zum Beispiel könnt ihr die Zeit nutzen, um in einem MMO so ziemlich alles zu erreichen, was sich erreichen lässt. MMOs sind ja ohnehin berüchtigt für ihr Wesen als endlose Zeitfresser, viele Warcraft-Fans können da sicherlich in unser Lied einstimmen; doch um in Old School Runescape eine Liste mit extrem seltenen Boss-Items zu vervollständigen, ging ein Spieler voll aufs Ganze.

250 seltene Boss-Items muss man laut der Kollegen von Gamesradar finden, um diese Boss Collection komplett abzuhaken. Spieler Bazilijus benötigte dafür besagte 22.000 Spielstunden - davon verbrachte er oder sie über 1.000 Stunden an einem einzigen Boss, bis all gewünschten Items in die Tasche wanderten:

Damit ist die Reise übrigens nicht vorbei. Bazilijus will als nächstes die Raid-Drops angehen, außerdem gibt's noch weitere Item-Collections, die vervollständigt werden möchten. Trotzdem ist bereits die bisherige Leistung ein Zeugnis dafür, wie viel Passion Menschen für Spiele aufbringen, die ihnen am Herzen legen. Bazilijus bricht damit außerdem einen Rekord: Noch keinem anderen Old-School-Runescape-Fan ist es gelungen, die komplette Bossliste auf Grün zu bekommen.

Auf Reddit wird generell diskutiert, welche enormen Stundenzahlen man investieren muss, um bestimmte Kollektionen in Old School Runescape zu vervollständigen. Und wir dachte, 3.000 Stunden in Europa Universalis seien viel.

Wie schaut's bei euch aus? In welches Spiel habt ihr am meisten Zeit investiert? Gesteht uns eure größten Zeitfresser - wir sind hier ja unter uns und würden das niemals öffentlich weitererzählen.