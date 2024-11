Samsung-TV: Neues OLED-Flaggschiff soll 2025 mit riesigem Display erscheinen – aber eine alte Sorge bleibt

Der Nachfolger von Samsungs S95D, dem OLED-Flaggschiff aus 2024, wurde offenbar geleakt. (Bild: Samsung)

Leaks im Heimkinobereich sind relativ selten. Durchgesickert ist wohl Samsungs neuer Flaggschiff-TV für 2025, der als QD-OLED (also OLED-Panel mit Quantum Dots) erstmals in 83 Zoll erscheinen soll.

Warum das wichtig ist: Damit erweitert Samsung sein QD-OLED-Portfolio um einen riesigen Fernseher. Bisher waren Größen bis maximal 77 Zoll drin, was vor allem auch an der gewinnbringenden Verwendung des Mutterglases liegt.

Woher stammt der Leak? Aufgetaucht waren diverse Screenshots auf Reddit, welche FlatPanelsHD, die als vertrauenswürdige Quelle gelten, bestätigen.

Was lässt sich aus den Leaks herauslesen?

FlatPanelsHD hat einige interessante Informationen aus den Screenshots extrahiert. Wie immer gilt: Leaks sind keine Bestätigung und mit Vorsicht zu genießen.

Neue Zollgröße

83 Zoll ist für OLED-TVs von Samsung eine neue Größe. Bisher haben die Koreaner Fernseher in den beliebten Größen 55, 65 und 77 Zoll produziert.

Nicht nur bekommen Konsumenten mehr Auswahl, die Größe lässt darauf schließen, dass Samsung eine hohe Spitzenhelligkeit (in der OLED-Displays traditionell hinterherhinken) auch bei Riesen-Bildschirmen garantieren könnte.

Die richtige TV-Größe Die richtige TV-Größe: Euer Fernseher sollte größer sein als ihr glaubt von Maxe Schwind

Neue Benennung

Laut dem geleakten Datenblatt trägt das neue Modell den Namen »S95F«. Die Modellbezeichnungen setzt sich aus mehreren Zahlen und Buchstaben zusammen, wofür eine Stelle immer das Jahr angibt, aus dem der TV stammt.

So markiert das »D« in Samsungs aktuellem Flaggschiff S95D das Jahr 2024. Seiten wie What HiFi antizipierten, dass der Buchstabe E dann für das Jahr 2025 aufgrund der aufsteigenden Reihenfolge stehen könnte. Gemäß dem Leak wäre das allerdings der Buchstabe F.

Warum Samsung das macht, ist unbekannt.

Die Panel-Lotterie geht wohl weiter

Dieses Jahr sorgte Samsung mit einer Sache Unmut bei TV-Fans. Der Hersteller verbaut bei seinen OLED-Fernsehern zwei unterschiedliche Panel: QD-OLED mit Quantum Dots und WOLED von LG ohne Quantum Dots. Allerdings verrät er nicht, welches Panel in welchem TV verbaut ist.

Das sorgt für eine Panel-Lotterie. In unserer Nachricht zum Thema attestierte Maxe:

Für Display-Enthusiasten, Spieler, Cineasten und Leute, die großen Wert auf teure Anschaffungen legen, kann es aber ausschlaggebend sein, welche Art von Panel verbaut sind und das beeinflusst gegebenenfalls auch die Kaufentscheidung.

Anscheinend fährt Samsung diese Schiene 2025 weiter. Das suggerieren die folgenden beiden Modellbezeichnungen.

QD83S95FAE

QD83S95FAT

FlatPanelsHD mutmaßt, dass es sich bei der Endung FAE um Geräte mit WOLED-Panels handelt, und bei FAT um QD-OLED-Displays.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Die Modellnummern beziehen sich lediglich auf den 83-Zöller, der wohl in zwei Varianten verfügbar sein wird. Ob das bei anderen Zollgrößen des S95F auch so sein wird, wissen wir momentan noch nicht.

Umfrage: Würdet ihr euch einen 83-Zoll-TV ins Wohnzimmer stellen?

Die gängigen Standardgrößen bei uns sind 55 und 65 Zoll. 83 Zoll, immerhin eine Bildschirmdiagonale von 210 Zentimeter, ist da ein wortwörtlich riesiges Unikum.

Jetzt seid ihr dran: Verratet uns, ob ihr euch einen so großen Fernseher zulegen und schreibt in den Kommentaren gerne, wieso ihr das tun würdet – oder wieso nicht. Eure Meinung interessiert uns, also lasst eure Gedanken zu Samsungs neuem Flaggschiff-OLED-Fernseher gerne da. Wir sind gespannt, wie die Umfrage ausgeht und was eure Gründe sind.