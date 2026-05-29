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Ubisoft bringt vier offizielle Klemmbaustein-Sets zu Assassin’s Creed: Black Flag heraus, doch in Deutschland haben wir ein Problem

Ubisoft und der Lego-Rivale Wise Block bringen vier offiziell lizenzierte Klemmbaustein-Sets zu Assassin's Creed heraus, doch in Deutschland werdet ihr es schwer haben, welche zu bekommen.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
29.05.2026 | 15:31 Uhr

Assassins Creed bekommt offizielle Klemmbaustein-Sets. Bildquelle: Wise Block (rechts). Assassin's Creed bekommt offizielle Klemmbaustein-Sets. Bildquelle: Wise Block (rechts).

Ubisoft und der US-amerikanische Klemmbaustein-Hersteller Wise Block haben in einer Kooperation vier offizielle Sets zu Assassin's Creed Black Flag angekündigt und feiern damit den Release des anstehenden Piraten-Remakes.

Zu sehr solltet ihr euch jedoch noch nicht freuen. Denn außerhalb der USA dürfte es nach aktuellem Stand ohne Umwege schwer werden, an die Sets zu gelangen.

Black Flag für die Vitrine

Jackdaw (Epic) Havana Harbour Jackdaw (Voyage) Harbour Master

Jackdaw (Epic) Die Jackdaw ist in der Epic Warship Edition sogar noch größer als die aktuelle Black Pearl von Lego. Bildquelle: Wise Brick.

Havana Harbour Was wäre Assassin's Creed ohne Parkour? Bildquelle: Wise Brick.

Jackdaw (Voyage) Für den kleineren Geldbeutel (oder das kleinere Regal) gibt es auch eine kleinere Version der Jackdaw. Bildquelle: Wise Brick.

Harbour Master In Anbetracht des ganzen Proviants, das an diesen Typen verkauft wird, müsste das Set eigentlich mindesten zehnmal so viele Teile haben. Bildquelle: Wise Brick.

Die Sets im Überblick:

  • Name: Jackdaw (Epic Warship Edition)
    • Teile: 3.781 Steine
    • Minifiguren: 8
  • Name: Havana Harbour
    • Teile: 2.399 Steine
    • Minifiguren: 6
  • Name: Jackdaw (Voyage Edition)
    • Teile: 1.269 Steine
    • Minifiguren: 6
  • Name: Harbour Master
    • Teile: 331 Steine
    • Minifiguren: 2

Preise und Release: Aktuell sind weder die Preise noch die Veröffentlichungszeitpunkte der Sets bekannt. Auf der Website steht lediglich bald verfügbar.

Lieferung nur durch Umwege: Wise Block sitzt in den USA und liefert aktuell nicht ins Ausland, nicht mal nach Kanada und Mexiko. Anhand der Texte auf der Seite sieht es jedoch so aus, als sei das früher mal anders gewesen. Eine offizielle Begründung für die Entscheidung konnten wir nicht finden, es gibt jedoch zwei wahrscheinliche Ursachen.

Video starten 3:34 Assassin's Creed Black Flag: Das Remake des Piraten-Krachers zeigt euch überarbeitetes Gameplay zu Kämpfen, Parkour und Stealth

Probleme mit dem Zoll: Der wahrscheinlichste Grund sind die anhaltenden Zollstreits zwischen den USA und vielen anderen Staaten und Staatenbündnissen, darunter Kanada, Mexiko und die EU. Die Kosten durch Zölle sind unter der Regierung von Donald Trump unberechenbar, was kurzfristig zu massiven Schwankungen und folglich zu Problemen führen kann. Aus demselben Grund hat beispielsweise BlueBrixx den Export in die USA eingestellt, während Lego neue Produktionsstandorte gebaut hat.

Designschutz als Grund? Lego und viele andere Klemmbaustein-Hersteller haben in der EU diverse Steine-Designs schützen lassen. Das ist BlueBrixx erst letztes Jahr zum Verhängnis geworden. Es ist möglich, dass Wise Block Steine verwendet, die in der EU geschützt sind, was einen Import erschwert oder gar unmöglich macht.

Auch die enthaltenen Figuren könnten für Probleme sorgen, so hatte einst Xingbao einen folgenschweren Rechtsstreit mit Lego, da der dänische Konzern das Design der hauseigenen Minifiguren verletzt sah.

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Sollte Wise Block sich nicht dazu entscheiden, doch noch ins Ausland zu exportieren, dürft ihr noch auf einen gewerblichen Importeur aus der EU hoffen. Sollte das nicht passieren, bleibt nur der Sekundärmarkt und dort könnt ihr mit einem ordentlichen Aufschlag zum Originalpreis rechnen. Doch das bleibt abzuwarten.

Bis dahin empfehlen wir einen Blick in die Linkbox weiter oben, dort erklären wir euch die Problematik mit dem Designschutz in aller Ausführlichkeit. Außerdem findet ihr dort unseren umfangreichen Test zur Black Pearl von Lego.

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