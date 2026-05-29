Ubisoft bringt vier offizielle Klemmbaustein-Sets zu Assassin’s Creed: Black Flag heraus, doch in Deutschland haben wir ein Problem

Assassin's Creed bekommt offizielle Klemmbaustein-Sets. Bildquelle: Wise Block (rechts).

Ubisoft und der US-amerikanische Klemmbaustein-Hersteller Wise Block haben in einer Kooperation vier offizielle Sets zu Assassin's Creed Black Flag angekündigt und feiern damit den Release des anstehenden Piraten-Remakes.

Zu sehr solltet ihr euch jedoch noch nicht freuen. Denn außerhalb der USA dürfte es nach aktuellem Stand ohne Umwege schwer werden, an die Sets zu gelangen.

Black Flag für die Vitrine

Die Sets im Überblick:

Name : Jackdaw (Epic Warship Edition) Teile : 3.781 Steine Minifiguren : 8

: Jackdaw (Epic Warship Edition) Name : Havana Harbour Teile : 2.399 Steine Minifiguren : 6

: Havana Harbour Name : Jackdaw (Voyage Edition) Teile : 1.269 Steine Minifiguren : 6

: Jackdaw (Voyage Edition) Name : Harbour Master Teile : 331 Steine Minifiguren : 2

: Harbour Master

Preise und Release: Aktuell sind weder die Preise noch die Veröffentlichungszeitpunkte der Sets bekannt. Auf der Website steht lediglich bald verfügbar .

Lieferung nur durch Umwege: Wise Block sitzt in den USA und liefert aktuell nicht ins Ausland, nicht mal nach Kanada und Mexiko. Anhand der Texte auf der Seite sieht es jedoch so aus, als sei das früher mal anders gewesen. Eine offizielle Begründung für die Entscheidung konnten wir nicht finden, es gibt jedoch zwei wahrscheinliche Ursachen.

3:34 Assassin's Creed Black Flag: Das Remake des Piraten-Krachers zeigt euch überarbeitetes Gameplay zu Kämpfen, Parkour und Stealth

Autoplay

Probleme mit dem Zoll: Der wahrscheinlichste Grund sind die anhaltenden Zollstreits zwischen den USA und vielen anderen Staaten und Staatenbündnissen, darunter Kanada, Mexiko und die EU. Die Kosten durch Zölle sind unter der Regierung von Donald Trump unberechenbar, was kurzfristig zu massiven Schwankungen und folglich zu Problemen führen kann. Aus demselben Grund hat beispielsweise BlueBrixx den Export in die USA eingestellt, während Lego neue Produktionsstandorte gebaut hat.

Designschutz als Grund? Lego und viele andere Klemmbaustein-Hersteller haben in der EU diverse Steine-Designs schützen lassen. Das ist BlueBrixx erst letztes Jahr zum Verhängnis geworden. Es ist möglich, dass Wise Block Steine verwendet, die in der EU geschützt sind, was einen Import erschwert oder gar unmöglich macht.

Auch die enthaltenen Figuren könnten für Probleme sorgen, so hatte einst Xingbao einen folgenschweren Rechtsstreit mit Lego, da der dänische Konzern das Design der hauseigenen Minifiguren verletzt sah.

Sollte Wise Block sich nicht dazu entscheiden, doch noch ins Ausland zu exportieren, dürft ihr noch auf einen gewerblichen Importeur aus der EU hoffen. Sollte das nicht passieren, bleibt nur der Sekundärmarkt und dort könnt ihr mit einem ordentlichen Aufschlag zum Originalpreis rechnen. Doch das bleibt abzuwarten.

Bis dahin empfehlen wir einen Blick in die Linkbox weiter oben, dort erklären wir euch die Problematik mit dem Designschutz in aller Ausführlichkeit. Außerdem findet ihr dort unseren umfangreichen Test zur Black Pearl von Lego.